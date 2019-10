Tabellone Atp Anversa: Monfils e Goffin le prime due teste di serie, Sonego e Sinner tra gli azzurri

Da oggi fino a domenica 20 ottobre sul cemento indoor di Anversa (Belgio) andrà in scena il torneo Atp 250 (montepremi 635.750 euro) che vedrà la partecipazione di ventotto giocatori con le prime quattro teste di serie che grazie al bye a loro disposizione entreranno in tabellone dal secondo turno (ottavi di finale); i magnifici quattro saranno Monfils, Goffin, Schwartzman e Wawrinka.

Atp Anversa, presentazione del tabellone

Nella parta alta del tabellone sono posizionati Monfils e la wild card Wawrinka, rispettivamente numero tre e quattro del seeding: il francese se la vedrà contro il vincente tra la wild card azzurra Sinner e un qualificato, mentre lo svizzero aspetterà uno tra Norrie o Feliciano Lopez; nella parte bassa si trovano invece Goffin e Schwartzman con il belga che avrà in dote chi avrà la meglio nel match tra Humbert-Kovalik, invece l’argentino potrebbe trovare il connazionale Delbonis se riuscirà a battere un qualificato.

Oltre a Sinner, sarà presente anche l’azzurro Sonego che però ha avuto un sorteggio sfortunato visto che dovrà vedersela contro il francese Tsonga testa di serie numero sei, attenzione anche a qualche outsider che in questo finale di stagione potrebbe sorprendere tutti come ad esempio i francesi Simon e Gasquet che cominceranno il torneo incontrando rispettivamente il belga Darcis e il sudcoreano Kwon. Presente anche il britannico Murray tornato a giocare anche il singolare dopo il problema all’anca ed esordirà contro la wild card di casa Coppejans numero 161 del ranking Atp.

Nella passata edizione il torneo fu vinto dal britannico Edmund (assente in questa settimana) che sconfisse in una finale emozionante il transalpino Monfils per 3-6, 7-6 (2), 7-6 (4).

Atp Anversa, il tabellone completo

(1) Monfils – bye

Q – (WC) Sinner

Tiafoe – Q

Q – (7) Struff

(4/WC) Wawrinka – bye

Lopez – Norrie

Simon – Darcis

Sonego – (6) Tsonga

(8) Cuevas – Dellien

Murray – (WC) Coppejans

Delbonis – Q

(3) Schwartzman – bye

(5) Pella – Gojowczyk

Kwon – Gasquet

Humbert – Kovalik

(2) Goffin – bye