Tabellone Atp Mosca: i russi Medvedev e Khachanov i favoriti, al via Seppi e Fabbiano

Da oggi fino a domenica 20 ottobre sul cemento indoor si giocherà il torneo Atp di Mosca (categoria 500, montepremi 840.130 dollari) con ventotto giocatori al via e dove le prime quattro teste di serie Medvedev, Khachanov, Cilic e Lajovic entreranno in gioco dal secondo turno (ottavi di finale) grazie al bye.

Atp Mosca, presentazione del tabellone

La testa di serie numero uno, ovvero il moscovita Medvedev reduce da una stagione fantastica e che ieri ha vinto anche il Masters 1000 di Shanghai battendo in finale il greco Tsitsipas, esordirà davanti al proprio pubblico contro il vincente tra le wild card russe Kachmazov-Avidzba rispettivamente al numero 1497 e 501 del ranking mondiale; l’altro moscovita, ovvero Khachanov, avrà sulla carta un match più complicato in quanto aspetterà Kohlschreiber o Herbert. Nella parte alta del tabellone anche il croato Cilic (numero 3 del seeding) reduce da una stagione abbastanza deludente, che incontrerà chi avrà la meglio tra Karlovic-Bedene, dunque un incontro da prendere con le molle qualunque esso sia; nella parte bassa invece il numero quattro Lajovic che comincerà il suo percorso contro Londero o un qualificato (al momento ancora non si conoscono i nomi).

Saranno due gli azzurri in tabellone con Seppi che è stato sorteggiato contro il cileno Garin (numero 5 del tabellone) un match dal pronostico incerto, ma l’altoatesino sul cemento potrebbe avere la meglio, mentre Fabbiano se la vedrà contro un qualificato. Nella scorsa edizione a vincere il torneo fu il giocatore di casa Khachanov che in finale ebbe la meglio sul francese Mannarino con un doppio 6-2.

Atp Mosca, tabellone completo

(1) Medvedev vs bye

(WC) Kachmazov vs (WC) Avidzba

Q vs Fabbiano

Bublik vs (6) Rublev

(3) Cilic vs bye

Karlovic vs Bedene

Chardy vs Jarry

Q vs (8) Kecmanovic

7) Mannarino vs Q

Donskoy vs Kukushkin

Q vs Londero

bye vs (4) Lajovic

(5) Garin vs Seppi

Carballes Baena vs Berankis

Kohlschreiber vs Herbert

bye vs (2) Khachanov