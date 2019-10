Tennis, Atp Vienna: Berrettini-Edmund, dove vedere il match in tv e streaming oggi 21 ottobre

Oggi 21 ottobre non prima delle ore ore 15.30 sul cemento di Vienna (Austria) si disputerà il match tra Berrettini-Edmund valido per il primo turno del torneo Atp 500.

Berrettini-Edmund, presentazione del match

Per l’azzurro questo torneo sarà fondamentale per la corsa alle Atp Finals di Londra (10-18 novembre) che lo vede ora qualificato come ottavo, ma i punti di vantaggio su Bautista Augut sono solo 40, con lo spagnolo che questa settimana è impegnato nel torneo Atp 500 di Basilea. Berrettini, testa di serie numero tre del seeding, ha la grande possibilità andando avanti nel torneo di realizzare una grande impresa dopo una stagione che l’ha visto molte volta protagonista e sarebbe il coronamento dei tanti miglioramenti in questo anno solare.

Il tennista romano al Masters 1000 di Shanghai (6-13 ottobre) è riuscito arrivare fino alla semifinale vincendo contro Struff e Garin nei primi due turni e poi negli ottavi e quarti contro Bautista Augut (successo fondamentale per le Atp Finale e Thiem senza perdere un set nei quattro match. La sua corsa è terminata in semifinale contro il tedesco Zverev per 6-3, 6-4, ma nonostante la sconfitta i punti guadagnati sono stati parecchi e fondamentali per agguantare l’ottavo posto della Race. Dunque ottimo stato di forma per lui dove oggi partirà sicuramente favorito e dovrà essere bravo ad approfittare di questo momento positivo.

L’avversario odierno, il britannico Edmund attualmente numero 55 del ranking Atp, in questo 2019 non ha avuto grandi risultati uscendo dalla Top 50, dopo un 2018 molto positivo dove solamente dodici mesi fa aveva raggiunto il suo miglior best ranking (numero 14). Il suo score annuale recita 12 vittorie e 19 sconfitte con molti ko al primo turno (striscia aperta negli ultimi cinque tornei disputati) e con una sola semifinale disputata sull’erba di Eastbourne sconfitto dallo statunitense Taylor Fritz.

C’è solamente un precedente tra i due giocatori giocato la scorsa stagione al secondo turno sul cemento indoor di Pechino e vinto dal britannico per 7-5, 6-7 (2), 7-5; chi avrà la meglio nel match di oggi pomeriggio, al secondo turno incontrerà il vincente dell’incontro tra Dimitrov-Dzumhur.

Berrettini-Edmund, diretta tv e streaming

Il match di primo turno del torneo Atp di Vienna tra Berrettini-Edmund in programma sul campo centrale, sarà il secondo in ordine di tempo (il primo sarà Schwartzman-Herbert ore 14) e dunque non comincerà prima delle ore 15.30; per tutti gli appassionati di tennis l’incontro sarà visibile sui canali Sky Sport Uno HD (canale 201 del decoder e 112 o 382 del digitale) e Sky Sport Arena HD (canale 204 del decoder) con la telecronaca di Elena Pero.

Un’alta modalità di seguire il match e tutto il torneo sarà quella tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari dell’abbonamento.