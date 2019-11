Atp Finals: Berrettini-Federer, dove vedere il match in tv e streaming oggi 12 novembre

Oggi 12 novembre non prima delle ore 15 sul cemento indoor dell’O2 Arena di Londra, Berrettini-Federer si sfideranno per il secondo match delle Atp Finals gruppo Borg. Nel raggruppamento sono impegnati anche Djokovic e Thiem che scenderanno in campo alle ore 21.

Berrettini-Federer, presentazione del match

Il tennista azzurro al debutto in questa manifestazione che vede affrontarsi i migliori otto giocatori della stagione, domenica scorsa ha perso piuttosto nettamente contro il numero due del mondo Novak Djokovic per 6-2, 6-1 in una match senza storia con molti errori forzati dovuto non solo per la forza del serbo ma anche per una palese emozione che gli ha giocato un brutto scherzo. Anche Roger Federer ha perso nel primo incontro contro l’austriaco Dominic Thiem con un doppio 7-5 molto bravo nel servizio e nella risposte che alla fine sono state le chiavi per il successo finale.

Tra l’italiano e lo svizzero sarà un vero e proprio spareggio perchè chi uscirà sconfitto sarà praticamente eliminato rendendo ininfluente l’ultimo match che giocheranno giovedì 14, Berrettini contro Thiem e Federer contro Djokovic.

L’unico confronto diretto tra i due tennisti si è disputato lo scorso luglio a Wimbledon quando negli ottavi di finale l’elvetico ha dominato in lungo e il largo per 6-1, 6-2, 6-2 non facendo praticare giocare il tennista romano che anche li pagò lo scotto di scendere in campo per la prima volta sul centrale del Major londinese oltretutto contro il giocatore più forte sull’erba di tutti i tempi.

Oggi sarà un’altra storia che se ovviamente Federer partirà favorito e per vincere l’incontro Berrettini dovrà cercare di sbagliare il meno possibile e mettere soprattutto la prima di servizio con costanza altrimenti le possibilità di successo saranno pochissime.

Berrettini-Federer, diretta tv e streaming

Il match della seconda giornata del gruppo Agassi tra Berrettini-Federer, che scenderanno in campo non prima delle ore 15, dopo l’incontro di doppio Ram-Salisbury vs Dodig Polasek (inizio ore 13), sarà visibile su Sky Sport Uno HD (canale 201 del decoder Sky, 112 0 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Arena HD (canale 204) con la telecronaca di Elena Pero e il commento tecnico dell’ex tennista Paolo Bertolucci.

Altra modalità di seguire il match e tutto il torneo sarà quella tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari dell’abbonamento.