Coppa Davis, Italia-Canada: dove vedere i match in tv e streaming oggi 18 novembre

Oggi sul cemento indoor della Caja Magica di Madrid si giocherà Italia-Canada, prima sfida del girone F della Coppa Davis che da questa stagione è stata completamente rivoluzionata e dopo il turno di qualificazione di febbraio, la fase finale si disputerà tutta in questa settimana con l’atto conclusivo in programma domenica prossima che decreterà la Nazionale campione del 2019 (l’anno scorso a vincere fu la Croazia di Marin Cilic).

L’Italia del capitano Corrado Barazzutti è stata sorteggiata oltre che al Canada, anche con gli Usa dove con quest’ultima la sfida sarà giocata mercoledì, mentre domani si disputerà il derby nordamericano.

Per chi volesse leggere del regolamento, dei gironi e del calendario completo della manifestazione, basterà cliccare su questo link, che vi darà tutte le informazioni utili.

Italia-Canada, presentazione della sfida

A febbraio l’Italia si è qualificata alla fase finale vincendo sull’erba di Calcutta contro l’India per 3-1, mentre il Canada ha avuto la meglio per 3-2 sulla terra rossa di Bratislava contro la Slovacchia.

Gli azzurri presenti saranno cinque: Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Lorenzo Sonego, Andreas Seppi e Simone Bolelli, con quest’ultimo punto fermo del doppio; Frank Dancevic capitano dei nostri avversari odierni ha convocato Denis Shapovalov, Felix Auger-Aliassime, Vasek Pospisil, Brayden Schnur, con gli ultimi due coppia di doppio.

Sulla carta sarà una sfida molto equilibrata anche se prendendo in relazione il ranking Atp gli azzurri almeno in linea teorica dovrebbero partirà leggermente favoriti. Ricordiamo che i gironi sono sei e si qualificheranno ai quarti di finale (eliminazione diretta) i vincenti dei raggruppamenti e le due migliore seconde; i primi a scendere in campo alle ore 16 allo Stadium 2 della Caja Magica di Madrid saranno Fabio Fognini (numero 12 del mondo) e Denis Shapovalov (numero 15). Sono due i precedenti con il canadese sempre vittorioso: nel 2018 al secondo turno nel Masters 1000 di Toronto per 6-3, 7-5 e il mese scorso al secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy per 3-6, 6-3, 6-3, sconfitta che ha sancito l’aritmetica esclusione del tennista ligure per le Atp Finals di Londra.

Al termine del primo match, i secondi a scendere in campo saranno Matteo Berrettini (numero 8) e Felix Auger-Aliassime (numero 21) per un incontro che si preannuncia molto intrigante e spettacolare; i due si sono incontrati solamente una volta e più precisamente sull’erba di Stoccarda lo scorso giugno con vittoria del romano per 6-4, 7-6.

Finito il secondo singolare si disputerà il doppio tra Seppi/Bolelli-Pospisil/Schnur, ricordando che i quattro tennista si sfideranno anche in caso di risultato già acquisito.

Questi sono i risultati degli azzurri in singolare e nel doppio nella competizione: Berrettini 1-1 (1-0, 0-1), Bolelli 19-15 (7-9, 12-6), Fognini 28-13 (21-8, 7-5), Seppi 24-21 (20-19, 4-2), Sonego all’esordio; questi invece per quanto riguarda i canadesi: Auger-Aliassime 1-2 (1-1, 0-1), Pospisil 17-17 (9-10, 8-7), Schnur 0-2 (0-2, 0-0), Shapovalov 7-4 (7-3, 0-1).

Le due Nazionali si sono affrontate solamente una volta nella Coppa Davis, ovvero nell’edizione del 2013 quando ai quarti di finale i nordamericani si imposero per 3-1 nonostante il vantaggio italiano con Seppi che recuperò due set a Pospisil vincendo al quinto set, poi vanificato dalle sconfitte di Fognini contro Raonic, dal doppio formato dallo stesso Fognini e Bracciali che si arresero solamente 15-13 al quinto set contro la coppia Nestor-Pospisil e infine da Seppi che cedette in quattro set a Raonic.

Il vincente di questo raggruppamento incontrerà ai quarti di finale chi finirà al primo posto del girone D, formato da Australia, Belgio e Colombia.

Italia-Canada, diretta tv e streaming

La sfida Italia-Canada, valevole per la prima giornata del girone F della Coppa Davis 2019 con inizio alle ore 16, sarà visibile sul canale SuperTennis (canale numero 224 del decoder Sky e 64 del digitale terrestre); per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire l’incontro in diretta streaming (in maniera gratuita) sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis, sia cliccando il sito www.supertennis.tv.