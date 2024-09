Maratoneta SuperNews, Francesca Battista: "Tanta adrenalina per domenica ma anche un po' di paura. Prima della gara a colazione fette biscottate"

Abbiamo intervistato la nostra testimonial Francesca Battista prima della sua gara di domenica alle Maratona di Roma: abbiamo raccolto quelle che sono le sue sensazioni ed impressioni prima della 42 chilometri della Capitale. Ecco cosa ci ha raccontato.

Francesca Battista domenica prossima correrà la Maratona di Roma e le emozioni per lei sono difficili da nascondere. In primis l'adrenalina per partecipare con Maratoneta SuperNews ad una delle corse più suggestive d'Italia e del mondo.

Quali sono le tue sensazioni in vista della Maratona?

Non è facile rispondere in maniera davvero chiara a questa domanda perché, ormai a pochi giorni dalla gara, le mie sensazioni sono indistinguibili, un bel mix di emozioni tutte intense. C'è sicuramente una grande dose di adrenalina per l'attesa dell'evento e l'eccitazione di sfidare me stessa. Ma allo stesso tempo c’è paura, data dall'incertezza e dalla consapevolezza delle sfide che la maratona in sé presenta. Tuttavia, è proprio questo mix di emozioni che rende questa gara così stimolante e gratificante.

Con quale tempo a fine gara potrai ritenerti soddisfatto?

Anche solo un secondo in meno alle 4 ore e sarò soddisfatta! Io ce la metterò tutta, come faccio sempre, e so di poter fare anche meglio di 3h e 59 minuti. Tuttavia ci vado cauta con i sogni, sono consapevole che durante una maratona può succedere di tutto e quindi dovrò essere pronta ad affrontare con resilienza l’imprevisto negativo e ad accettare serenamente qualsiasi risultato ne venga fuori.

Cosa mangerai la sera prima e la mattina dell'evento?

In questa settimana che precede il grande giorno sto già curando meticolosamente l’alimentazione, facendo stoccaggio di carboidrati, eliminando completamente le fibre e le verdure a foglia larga, e tanta attenzione anche all’idratazione, pure importantissima. Sabato sera, su consiglio della mia nutrizionista, sceglierò un bel piatto di pasta semplice, al pomodoro e parmigiano, e per secondo petto di pollo con patate al forno. Cercherò di riposare al meglio e la mattina a colazione, a due ore dall’inizio della gara, 3 fette biscottate con un velo di marmellata, 2 fette sottili di pane bianco con cotto o bresaola e un tè deteinato. E speriamo bene…