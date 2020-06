Germania, BBL finale d’andata: l’Alba Berlino travolge un Ludwigsburg privo del suo leader

L’Alba Berlino è ad un passo dal laurearsi per la nona volta campione di Germania: la compagine della capitale consegue all’Audi Dome di Monaco di Baviera una vittoria con ventitrè punti di scarto (88-65) sull’MHP RIESEN Ludwigsburg nella finale d’andata della BBL (Basketball-Bundesliga). Una prestazione corale d’alto livello quella fornita dagli “Albatros” che solo nell’ultimo quarto hanno abbassato leggermente la guardia contro una squadra impossibilità a disporre nell’appuntamento più importante del suo leader Marcos Knight autore nelle precedenti quattro gare dei playoff di altrettante doppie doppie. Per rendere quantomeno difficile la vita ad un’avversaria in grandi condizioni come l’Alba Berlino di questa fase finale ci sarebbero volute delle prestazioni brillanti degli altri gialloneri di primo piano ed invece Weiler-Babb, Smith e Wimbush hanno offerto un rendimento ben al di sotto dei propri standard.

L’Alba Berlino, in svantaggio solo nei primissimi minuti, prende il largo in avvio di secondo quarto: il complesso di Aíto Garcia Reneses avvia sul 22-20 a proprio favore un clamoroso parziale di 43-15 che gli consente d’issarsi a +30 (65-35) a 4′ e 07” dalla fine del terzo quarto. Nell’ultima frazione il Ludwigsburg, grazie all’apporto fornito da alcuni giovani, riesce a ridurre leggermente il divario finale. Sette uomini in doppia cifra per l’imbattuta Alba Berlino con Martin Hermannsson e Rokas Giedraitis migliori marcatori con 14 punti a testa. Nel Ludwigsburg meritano una citazione Jonas Wohlfarth-Bottermann (11 punti e 6 rimbalzi) ed il diciottenne Ariel Huckporti (8 punti e 5 rimbalzi).

Quarti di finale

Fraport Skyliners Francoforte-Ratiopharm Ulm 61-101 (and.); 69-96 (rit.)

Bayern Monaco-MHP RIESEN Ludwigsburg 83-87 (and.); 74-73 (rit.)

BG Göttingen-Alba Berlino 68-93 (and.); 85-88 (rit.)

Bamberg-EWE Baskets Oldenburg 81-86 (and.); 75-89 (rit.)

Semifinali

MHP RIESEN Ludwigsburg-Ratiopharm Ulm 71-71 (and.), 94-85 (rit.)

EWE Baskets Oldenburg-Alba Berlino 63-92 (and.), 59-81 (rit.)

Finale

Alba Berlino-MHP RIESEN Ludwigsburg 88-65 (and.), (ritorno domenica)