Israele, Winner League fase finale: il Maccabi Tel Aviv risponde all’Hapoel Gerusalemme

Il Maccabi Tel Aviv si lascia prontamente alle spalle la delusione ed il nervosismo per l’amara sconfitta subita a Rishon LeZion travolgendo l’Hapoel Unet Holon per 100-69 in un match valido per la quarta giornata della Winner League Top-Group andato in scena alla Kyriat Hall di Ashdod per l’indisponibilità della Toto Arena. La decima affermazione “esterna” consente alla compagine di Ioannis Sfairopoulos di mantenere inalterato il vantaggio in classifica sull’Hapoel Gerusalemme protagonista di una convincente affermazione in trasferta contro il Maccabi Rishon per 88-73. Ai gialloblu, per garantirsi per la terza stagione consecutiva la possibilità di giocare i playoff con il vantaggio del campo, sarà sufficiente vincere una delle ultime due gare rimaste. L’Hapoel Unet Holon ha tenuto testa alla capolista priva di Dorsey (in quarantena), Acey e Bryant fino a quasi alla metà del terzo quarto (45-51) prima di cedere di schianto. Quattro uomini in doppia cifra nel Maccabi Tel Aviv con Deni Avdija su tutti (24 punti, 7 rimbalzi e 30 di valutazione). Nell’Hapoel Unet Holon ottima prova di Jimmy Hall (18 punti, 9 rimbalzi e 9 falli subiti).

Il terzultimo turno della Winner League Bottom-Group ha sancito la retrocessione del Maccabi Ashdod dopo dieci anni di permanenza nella massima serie ma ha lasciato più che mai aperta la lotta per i quattro posti disponibili per i playoff. A tre giornate dal termine della fase finale sono ancora sette le squadre in corsa per la post-season. Il Maccabi Haifa e l’Hapoel Gilboa Galil vantano due vittorie di vantaggio su un gruppo di cinque squadre (Hapoel Altschuler Shaham Be’er Sheva, Ironi Hai Motors Nes Ziona, Hapoel Tel Aviv, Ironi Nahariya e Hapoel Yossi Avraham Eilat) appaiate dallo stesso record (11-15).

I risultati della quarta giornata Winner League Top-Group

Maccabi Rishon LeZion-Hapoel Gerusalemme 73-88

Hapoel U-NET Holon-Maccabi Tel Aviv 69-100

Classifica

1. Maccabi Tel Aviv 23-3

2. Hapoel Gerusalemme 21-5

3. Maccabi Rishon LeZion 15-11

4. Hapoel Unet Holon 12-14

I risultati della quarta giornata Winner League Bottom-Group

Ironi Nahariya-Hapoel Altschuler Shaham Be’er Sheva 67-69

Hapoel SP Tel Aviv-Maccabi Haifa 79-82

Ironi Hai Motors Nes Ziona-Hapoel Yossi Avraham Eilat 88-80

Maccabi Ashdod-Hapoel Gilboa Galil 81-92

Classifica

5. Maccabi Haifa 13-13

6. Hapoel Gilboa Galil 13-13

7. Hapoel Altschuler Shaham Be’er Sheva 11-15

8. Ironi Hai Motors Nes Ziona 11-15

9. Hapoel Tel Aviv 11-15

10. Ironi Nahariya 11-15

11. Hapoel Yossi Avraham Eilat 11-15

12. Maccabi Ashdod 4-22