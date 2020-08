Basket, Serie B: si riparte

Dopo il lockdown finalmente qualcosa nel basket si muove, infatti sono stati diramati i gironi per le 64 squadre di serie B, dopo il Covid-19 sono cambiate molte cose fra titoli scambiati, squadre che hanno rinunciato e squadre ripescate, si calcola in una decina di scambi basti vedere il girone D, dove le due calabresi Reggio Calabria e Catanzaro dopo qualche anno di assenza sono tornati nella seconda serie italiana, come Taranto per la Puglia.

Sempre nel girone D invece vediamo come Palestrina, che era fra le favorite per il salto di qualità per la serie A, per colpa del Coronavirus e della crisi successiva ha dovuto dire arrivederci alla serie B iscrivendosi alla C Gold.,

La geografia del basket ha subito mutazioni per la stagione 2020-21 come per esempio portando cinque squadre al Sud, (Reggio Calabria, Catanzaro, Taranto, Molfetta e Ragusa) quattro dalla serie C e una scesa dalla A2, (Agrigento), quindi la federazione ha lavorato un po per fare i quattro gironi. La serie B come l’A2 iniziare il 15 novembre con un mese di ritardo rispetto alle ultime stagioni, questo ha modificato i piani delle società che sperano di giocare a “porte aperte” anche se con posti ridotti e il distanziamento, ma tutte sono d’accordo sul non iniziare senza pubblico.