Basket, Serie A2: definite le date del campionato

La Serie A2 ripartirà anch’essa con un mese di ritardo dal suo inizio solito, come la serie B il campionato partirà il 15 novembre.

Dopo vari tira e molla fra squadre che volevano iscriversi, (ma non avevano le carte in regola), chi ha chiesto il ripescaggio come Salerno o Avellino che doveva prendere il posto di Biella, e di chi ha rinunciato, mai poi finalmente si è arrivati a una conclusione, due gironi con 27 squadre con il ripescaggio di Cento al posto di Caserta.

La LNP ha deciso le date del campionato. Ecco le fasi della ripartenza

Dopo aver stabilito le squadre ad avere diritto a partecipare alla A2, la LNP ha definito le date dell’inizio, che si possono suddividere in tre fasi del campionato, che avrà ben 10 turni infrasettimanali per recuperare il ritardo della partenza.

LA PRIMA FASE:

La prima, la stagione regolare con ben 7 (sette) turni infrasettimanali, inizierà sabato 14 e domenica 15 novembre 2020, e si concluderà domenica 28 marzo 2021.

LA SECONDA FASE:

La seconda fase, a gironi, che determinerà la griglia dei play-0ff e play-out, scatterà l’11 aprile 2021 dopo la disputa della fase finale di coppa Italia, e terminerà sabato 2 maggio 2021, in questa fase ci saranno gli ultimi tre turni infrasettimanali dei dieci totali.

TERZA E ULTIMA FASE:

In questa terza e ultima fase che si disputerà nella settimana successiva, con i già nominati play-off per la promozione in serie A di due squadre, e la retrocessione di tre team nella seconda serie nazionale, in serie B.