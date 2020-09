Basket, Final Four Supercoppa: ecco l’esito del sorteggio

Tra ieri e domenica si sono conclusi, con gli incontri dell’ultima giornata, i gironi della Supercoppa italiana che hanno promosso alle Final Four (18-20 settembre, Virtus Arena di Bologna) le quattro squadre che sulla carta erano favorite, ovvero Olimpia Milano (girone), Virtus Bologna (girone B), Umana Reyer Venezia (girone C) e Banco di Sardegna Sassari (girone D).

L’unica squadra imbattuta è stata quella di coach Ettore Messina che ha dominato tutte e sei le gare disputate, bene anche la Virtus che ha perso solamente una gara (il derby di ritorno di misura), mentre Venezia e Sassari hanno vinto quattro gare qualificandosi con un pò di fatica ma alla fine in maniera meritata.

Final Four Supercoppa, gli accoppiamenti

Pochi minuti fa alla Segafredo Arena di Bologna alla presenza del Presidente della LBA Umberto Gandini e dei rappresentanti delle quattro squadre finaliste è stato effettuato il sorteggio degli accoppiamenti: il primo match estratto è stato quello tra l’Olimpia e Reyer Umana, mentre il secondo tra Banco di Sardegna e Virtus. Dunque è stato evitato il match di semifinale tra le due favorite (almeno sulla carta) tra Milano e Bologna, ma sicuramente l’equilibrio regnerà sovrano e sara una due giorni di grande basket.