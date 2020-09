Basket, Serie B: raduno il 13 settembre per l’Olimpia Basket Matera

Conto alla rovescia per il raduno in casa Olimpia Basket Matera. Domenica prossima 13 settembre scatterà ufficialmente la stagione 2020/21 con la squadra di coach Agostino Origlio, che da lunedì 14 comincerà a lavorare in palestra in vista degli impegni di Supercoppa e del campionato nazionale di serie B.

In settimana giocatori e staff si sottoporranno ai protocolli per la prevenzione del Covid-19

Già in settimana è previsto l’arrivo in città dei giocatori e dello staff tecnico che effettueranno gli esami e le visite di rito. La società e è attentissima al rispetto dei protocolli anti-covid – taglia corto il diesse Cristiano Grappasonni-. I ragazzi e tutto lo staff tecnico saranno sottoposti, al loro rientro in settimana, a test sierologici e a tamponi rapido, oltre alle visite mediche ed ogni altro esame per l’idoneità fisica. Finalmente siamo pronti a partire dopo mesi di vuoto sportivo torniamo a respirare aria di pallacanestro e l’atmosfera del campo, e lo facciamo con grande carica, entusiasmo e fiducia di far bene, un una stagione in cui vogliamo essere protagonisti.

Grappasonni. ” Invitiamo i tifosi a prenotare il loro posto, in vista dei posti limitati”

Tante le iniziative e le attività che bollono in pentola in casa biancazzurra, a rendere partecipi gli appassionati della palla a spicchi, che possono già prenotarsi il loro posto al PalaSassi, lo può prenotare o direttamente in sede in via Lazzazzera o attraverso i canali social ufficiali Facebook e Instagram. Invitiamo i i tifosi a prenotare i loro posti, in vista dei posti limitati, anche delle possibili restrizioni che potrebbero esserci nei prossimi mesi, restiamo in attesa di conoscere le determinazioni che verranno prese a livello federale sulle modalità della disputa degli incontri, -conclude Grappasonni-.