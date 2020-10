Basket, serie A1 femminile 1° giornata: vincono Venezia, Lucca e Schio

Tra sabato e domenica scorsa è cominciato anche il massimo campionato di basket femminile. Nessuna sorpresa dalla prima giornata con tutte le favorite vincitrici.

Forse la partita più dura era quella che vedeva impegnata Lucca nel padovano contro le ragazze del San Martino. Dopo un’inizio favorevole alle padroni di casa, l’esperienza delle toscane si è fatta sentire e sono riuscite a portare a casa i due punti.

Bene anche Ragusa che supera in casa, un’arrembante Empoli trascinata dalla Smalls a cui non bastano 26 punti per far vincere la compagine toscana. Sassari si libera facilmente di Battipaglia, la squadra campana non è mai entrata in partita.

Successo anche per Bologna contro la Costa BK, le ragazze emiliane sono riuscite a costruire la vittoria nel secondo e terzo quarto anche grazie ai 22 punti dell’americana Bishop e ai 21 punti della croata Begic.

Tutto facile domenica per Broni che supera di 26 punti il Vigarano, rischia un po Venezia nel primo tempo della gara contro il San Giovanni, ma nella seconda parte di gara riesce a prendere il controllo e a far suo l’incontro.

In conclusione, niente da fare per le ragazze di Campobasso che in terra vicentina subiscono una sonora sconfitta dalle campionesse di Schio (+35 per le padrone di casa), performance eccezionale per Schio della francese Gruda con 21 punti, 5 rimblazi offensivi e 6 rimbalzi difensivi.

Risultati 1° giornata Serie A1 femminile Basket

San Martino – Lucca 51-62 (14-8, 16-19, 10-19, 11-16)

Ragusa – Empoli 82-80 (19-20, 26-28, 26-19, 11-13)

Sassari – Battipaglia 86-58 (20-15, 22-12, 26-14, 18-17)

BK Costa – Bologna 84-95 (20-30, 25-25, 9-20, 30-20)

Broni – Vigarano 85-59 (22-14, 22-12, 27-26, 14-7)

San Giovanni – Venezia 69-79 (22-24, 18-16, 17-20, 12-19)

Schio – Campobasso 84-52 (22-14, 17-7, 25-14, 20-17)

Classifica aggiornata Serie A1 Femminile Basket

Lucca 2 pt.

Ragusa 2 pt.

Sassari 2 pt.

Bologna 2 pt.

Broni 2 pt.

Venezia 2 pt.

Schio 2 pt.

San Martino 0 pt.

Empoli 0 pt.

Battipaglia 0 pt.

BK Costa 0 pt.

Vigarano 0 pt.

San Giovanni 0 pt.

Campobasso 0 pt.