Eurolega prima giornata: bene Barcellona e Maccabi

Ieri è iniziata la nuova Eurolega di basket. Il torneo europeo di pallacanestro dove partecipano i club più forti d’Europa.

Per l’Italia a cercare di portare in alto i colori azzurri ci sarà l’Olimpia Milano, che in quanto a roster quest’anno è decisamente di altissimo livello, certo dovrà affrontare squadre come il Barcellona, il Real Madrid, il Bayern, Fenerbache e molte altre, ma sicuramente potrà fare un’ottima figura.

Il torneo si divide in due parti: la prima è un campionato all’italiana con partite di andata e ritorno, la seconda sarà inveceuna sfida a scontri diretti tra le prime otto classificate.

L’anno scorso l’Eurolega è stata sospesa per Covid mentre due anni fa a trionfare fu il CSKA Mosca che in finale superò i turchi dell’Anadolu Efes

Nelle partite giocate ieri, si è evidenziato un grande equilibrio tra le squadre, in nessuno dei match disputati c’è stata una netta supremazia; da sottolineare la vittoria del Barcellona contro i quotatissimi russi del CSKA Mosca, bel successo anche dei lituani del Zalgiris Kaunas che vincono all’ultimo tiro libero in casa dei greci dell’Olympiakos.

Risultati delle partite di Eurolega di Giovedi 1 Ottobre 2020

Anadolu Efes – Zenit Petersburg 69–73 (10-15, 16-11, 28-23, 15-24)

Olympiakos – Zalgiris Kaunas 67–68 (18-23, 19-11, 21-13, 9-21)

Maccabi Tel Aviv – Alba Berlin 80–73 (19- 29, 30- 12, 18-17, 13-15)

Barcellona – CSKA Mosca 76-66 (24-14, 17-19, 14-15, 21-18)

Valencia – Lyon-Villeurbanne 65-63 (18-17, 19-16, 13- 14, 15-16)

Classifica aggiornata dell’Eurolega 2020/2021

1. Barcellona 2 pt.

2. Maccabi Tel Aviv 2 pt.

3. Zenit Petersburg 2 pt.

4. Valencia 2 pt.

5. Zalgiris Kaunas 2 pt.

6. Panathinaikos 0 pt.*

7. Olimpia Milano 0 pt.*

8. Khimki K. 0 pt.*

9. Baskonia 0 pt.*

10. Fenerbache 0 pt.*

11. Real Madrid 0 pt.*

12. Stella Rossa 0 pt.*

13. Bayern 0 pt.*

14. Olympiakos 0 pt.

15. Lyon-Villerbanne o pt.

16. Anadolu Efes o pt.

17. Alba Berlin 0 pt.

18. CSKA Mosca 0 pt.