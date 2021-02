Gli Stings Mantova passeggiano su JB Monferrato

Match infrasettimanale alla Grana Padano Arena tra Stings Mantova e JB Monferrato: netta vittoria per i virgiliani di coach Di Carlo con buone sensazioni dal campo sia per il roster titoalre che per la panchina. Parte subito forte Mantova, molto decisa al tiro in avanti con i due americani Weaver e James molto in palla fin dalle prime battute. La partita non è molto spettacolare, entrambe le squadre commettono diversi errori al tiro, ma è Monferrato che risulta molto imprecisa anche complice una bella difesa della Staff.

Nel finale di periodo i biancorossi allungano decisamente e finisce sul 22-13 per i padroni di casa, con un +9 già difficile da recuperare.

E’ nel secondo quarto che gli Stings accelerano e danno la spallata decisiva alla partita: 11/16 da tre per Mantova con Ceron, Maspero e James che bombardano letteralmente dall’arco la difesa inerme dei piemontesi. Un quarto per i biancorossi dilagante sotto tutti i punti di vista, mentre Monferratto non sa come arginare il punteggio: si va all’intervallo sul 53-30 con la netta sensazione che forse questo +23 è già una sentenza.



Al ritorno in campo la musica non cambia, anzi è la Staff che allunga sul +29, vantaggio massimo per i padroni di casa, mentre Casale sembra veramnete fuori partita ed ormai non ha più niente da chiedere al parquet in questa buia serata. il terzo si chiude con un parziale di 68-44.

Stessa cosa nell’ultimo periodo anche se i piemontesi hanno un sussulto iniziale con Tomasini e si portano sul -18 in 3 minuti: Mantova si rimette subito in carreggiata, ci pensa l’esperinza di Infante con due canestri decisivi e Maspero con un altra tripla che chiude tutti i discorsi. Finale 90-63 con la vittoria degli Stings Mantova mai in disucssione: da segnalare l’esordio ta le fila biancorosse del giovane Mirkovski ed il primo canestro in A2 di Ziviani.

Staff Mantova:

Infante, Mirkovski, Ceron, James, Ferrara, Ghersetti, Maspero, Cortese, Bonacini, Weaver, Ziviani

Allenatore Di Carlo

JB Monferrato:

Thompson, Valentini, Sirchia, Tomasini, Martinoni, Donzelli, Lomele, Camara, Redivo, Giobini, Cappelletti

Allenatore Valentini