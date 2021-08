Ettore Messina, allenatore dell’Olimpia Milano: “Melli obiettivo prioritario, ma anche altre scommesse”

Ettore Messina, coach dell’Olimpia Milano, torna a parlare della scorsa stagione. La giornata di ieri ha segnato il ritorno al lavoro per la squadra milanese. Tutti sono tornati a disposizione del mister, che ha posto le basi per l’inizio del nuovo ciclo. Molto dovrà essere fatto per non ripetere gli errori dell’anno passato che, dopo essere stato dominato, è stato avaro di emozioni.

Ettore Messina: “La squadra ha dato tutto quello che poteva dare”

Nel giorno in cui “riabbraccia” i suoi uomini l’allenatore ne approfitta per fare un bilancio della stagione passata, facendo intendere di avere fiducia nei suoi giocatori. Alla Gazzetta dello Sport ha detto: “La squadra secondo me nella fase finale della stagione ha dato tutto quello che poteva dare, soprattutto sotto il punto di vista mentale per arrivare alla Final Four, e giocare alla pari contro una squadra con cui avevamo perso due volte. È arrivata ad un tiro dalla finale. Siamo tornati con una buona chiusura con il Cska e Venezia, e forse abbiamo pensato che quella stanchezza mentale e fisica fosse superabile anche in finale. Siamo partiti sotto il nostro standard, loro hanno giocato bene vincendo con merito, e lì la situazione è cambiata. Lì l’abbiamo vista in salita: siamo sopravvissuti nel primo tempo, venendo meno nella ripresa”. Poi ha continuato: “La Virtus Bologna, posso dirlo senza offendere nessuno, veniva da una stagione travagliata e si è ritrovata. Noi abbiamo giocato una stagione splendida, dominando anche in Italia, ma sono venute meno le forze. Il dispiacere, la rabbia e l’amarezza di quella finale persa severamente non può farmi dimenticare quanto fatto prima“. Il coach ha, infine, dedicato un pensiero al mercato, che ha portato sette nuovi giocatori al Forum, su tutti Nicolò Melli che vanta anche un passato in NBA: “Mi aspetto che faccia quello che ha fatto al Fenerbahce, Bamberg e in Nazionale, ovvero il protagonista, un 4-5 che sa costruire il gioco. Per noi era un obiettivo di mercato prioritario. Poi abbiamo anche diverse scommesse“.