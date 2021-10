Basketball Champions League: Strasburgo passa a Ostenda con Roberson e Lansdowne

Nella gara d’apertura della seconda giornata della Basketball Champions League valida per il girone F i francesi del SIG Strasburgo, lasciandosi parzialmente alle spalle l’inopinato zero in classifica dopo due turni di campionato, danno seguito all’affermazione allo scadere ottenuta all’esordio in casa contro gli estoni del Kalev/Cramo, andando a imporsi alla Versluys Dome contro il Filou Ostenda per 83-77. Altra sconfitta a livello continentale per i campioni del Belgio dopo quella subita al debutto in Turchia contro il Tofas Bursa.

La formazione diretta dal finlandese Lassi Tuovi, sempre avanti nel punteggio dall’inizio del secondo quarto, non riesce a impedire i puntuali rientri anche dal -10 dei coriacei avversari pur facendo registrare un chiaro predominio a rimbalzo (39-29 il computo totale). Il Filou Ostenda, dopo una tripla del mai domo Pierre-Antoine Gillet (21 punti e 25 di valutazione), si ritrova così per tre volte ad avere tra le mani il pallone del possibile pareggio sul 75-78. Gestioni non proprio oculate dei padroni di casa finiscono con l’essere punite dai semifinalisti della passata edizione della più importante competizione cestistica organizzata dalla FIBA presentatisi all’appuntamento con la novità Tony Crocker per compensare la pesante assenza di Jarell Eddie la cui assenza si protrarrà probabilmente sino a Natale.

DeAndre Lansdowne, ex guardia statunitense di Brescia nella passata stagione protagonista di una solida partita (14 punti e 7 rimbalzi) sigla a 49’’ dalla fine il +5 con un canestro dalla media distanza. A chiudere definitivamente i conti ci pensa John Roberson: il trentaduenne playmaker americano naturalizzato bosniaco, a dir poco anonimo nella prima parte di gara chiusa senza andare a referto, realizza a 20’’ dalla fine, dalla linea del tiro libero, i suoi punti numero 19 e 20 di una super ripresa arricchita anche da quattro dei suoi sei assist totali.

Basketball Champions League, gruppo F

FILOU OSTENDA vs SIG STRASBURGO 77-83 (15-14; 23-25; 19-28; 20-16)

Filou Ostenda: Randolph 17, Buysse, Booth 12, Van der Woost de Vries 2, Buysschaert, Bratanovic 11, Pintelon, Jantunen 10, Djordjevic 4, Waleson, Gillet 21, Troisfontaines. All.: Dario Gjergja.

SIG Strasburgo: Roberson 20, Cavalière 2, Udanoh 9, Crocker 1, Lansdowne 14, Mitchell 11, Morin 13, Bohacik 11, Maille 2. All.: Lassi Tuovi.

Arbitri: Oskars Lucis (Lat), Wojciech Liszka (Pol) e Gatis Salins (Lettonia).