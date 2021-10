Basket Super Lig turca: il Fenerbahce travolge l’Efes e resta in vetta da solo

Nell’attesa sfida al vertice della quarta giornata della Super Lig turca di basket il Fenerbahce Beko consegue all’Ulker Sports and Event Hall di Istanbul una schiacciante vittoria per 90-68 sui campioni in carica dell’Anadolu Efes. L’affermazione ottenuta nel posticipo sui rivali cittadini (privi nella circostanza, oltre che di Kruno Simon e James Anderson, anche di Vasilije Micic e Filip Petrusev) consente all’imbattuta formazione guidata da Sasha Djordjevic di restare da sola in vetta al torneo. L’Anadolu Efes, al primo ko in campionato, si ritrova con i suoi 7 punti a condividere la seconda posizione con Pinar Karsiyaka, Gaziantep Basketbol e Tofas Bursa.

L’equilibrio in campo ha breve durata. Il Fenerbahce avvia sul finire del primo quarto un break di 17-3 che gli consente in apertura del secondo di arrivare a vantare tredici lunghezze di vantaggio (29-16). Il divario tra le due contendenti resta sostanzialmente invariato sino al 23’ (52-37) quando un altro parziale favorevole di 16-5 permette ai padroni di casa di volare sul +26 (68-42) e ipotecare con largo anticipo la conquista dei due punti. Nella prestazionale corale d’alto livello offerta dal Fenerbahce su entrambi i lati del campo spiccano a livello realizzativo i 17 punti di Devin Booker. Identico bottino sul versante opposto per Rodrigue Beaubois il migliore in campo per valutazione (20).

FENERBAHCE BEKO vs ANADOLU EFES 90-68 (24-16, 23-15, 21-14, 22-23)

Fenerbahce Beko: Birsen 6, Hazer 12, Akpinar, Sancakli, Mahmutoglu 11, Biberovic 15, De Colo 8, Henry 4, Pierre 7, Vesely 2, Booker 17, Duverioglu 8. All.: Sasha Djordjevic.

Anadolu Efes: Larkin 10, Beaubois 17, Singleton, Saybir 2, Balbay, Gecim 2, Ilyasoglu, Gazil 14, Moerman 5, Tuncer, Pleiss 11, Dunston 7. All.: Ergin Ataman.

Arbitri: Mehmet Keseratar, Emin Mogulkoc, Tolga Edis.

Super Lig turca: la classifica dopo la quarta giornata

01. Fenerbahce Beko 8

02. Pinar Karsiyaka 7

03. Gaziantep Basketbol 7

04. Anadolu Efes 7

05. Tofas Bursa 7

06. Semt77 Yalovaspor 6

07. Turk Telekom Spor 6

08. Galatasaray Nef 6

09. Bahcesehir Koleji 6

10. Darussafaka Tefken 6

11. HDI Sigorta Afyon Belediyesi 6

12. Buyukcekmece Basketbol 5

13. Frutti Extra Bursaspor 5

14. Yucatal Merkezefendi Belediyesi Basket 5

15. Besiktas Icrypex 5

16. Aliaga Pektim Spor 4