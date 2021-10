Basket VTB United League: il CSKA Mosca passeggia anche a Perm

Quarto travolgente successo in altrettanti impegni di VTB United League per il CSKA Mosca: la compagine diretta da Dimitris Itoudis, nonostante le assenze di Tornike Shengelia, Nikola Milutinov e Marius Grigonis e l’opaca giornata di Alexey Shved (5 punti con 2/10 al tiro), consegue all’UDS Molot una perentoria affermazione esterna per 82-60 sul PARMA Perm. Non riesce ai padroni di dare seguito alla vittoria ottenuta al debutto in Bielorussia contro lo Tsmoki-Minsk.

La corazzata moscovita, sospinta in attacco da Nikita Kurbanov, Iffe Lundberg e Daniel Hackett, piazza a cavallo del primo mini-intervallo un tramortente parziale di 18-2 che le consente di volare a metà del secondo quarto sul 30-16. Il PARMA Perm, dopo essere scivolato al 30’ sotto di diciannove (37-56) complice la salita in cattedra di Will Clyburn, accenna in avvio di ultimo periodo ad una reazione riportandosi con un break di 9-1 a meno undici (46-57 al 33’).

Dimitris Itoudis chiama time-out e alla ripresa del gioco il CSKA Mosca chiude rapidamente il discorso con un parziale favorevole di 18-5. Quattro uomini in doppia cifra per gli ospiti (Iffe Lundberg top-scorer dell’incontro con 16 punti), uno solo per i padroni di casa (Mareks Mejeris con 10). In termini di valutazione spiccano a quota 17 Joel Bolomboy del CSKA Mosca (10 punti con 4/4 dal campo e 6 rimbalzi) e Artsiom Parakhouski del PARMA Perm (9 punti e altrettanti rimbalzi).

VTB United League: la classifica

01. CSKA Mosca (Rus) 4-0

02. UNICS Kazan (Rus) 3-0

03. BC Astana (Kaz) 2-1

04. Zenit San Pietroburgo (Rus) 2-1

05. Avtodor Saratov (Rus) 2-1

06. BC Enisey (Rus) 1-1

07. PBC Lokomotiv Kuban (Rus) 2-2

08. PARMA Perm (Rus) 1-1

09. Nizhny Novgorod (Rus) 1-2

10. BC Kalev/Cramo (Est) 1-3

11. BC Tsmoki-Minsk (Blr) 0-4

12. Zastal Zielona Gora (Pol) 0-3