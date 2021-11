Basket League greca: Nedovic guida il Panathinaikos al successo nel ritrovato “derby eterno”

Il Panathinaikos, trascinato da Nemanja Nedovic, pone fine all’imbattibilità in patria dell’Olympiacos aggiudicandosi in rimonta per 81-76 l’attesissima sfida valida per l’ottavo turno della Basket League greca andata in scena al “Peace and Friendship Stadium” del Pireo.

L’affermazione “esterna” nel “derby eterno”, assente nel massimo campionato ellenico da oltre tre anni, consente alla compagine diretta da Dimitris Priftis di annullare il divario in classifica dai rivali che si era determinato al termine della prima giornata a seguito del ko subito dai biancoverdi a Salonicco contro l’Aris. Panathinaikos e Olympiacos (prossima avversaria dell’AX Armani Exchange Milano in Euroleague) si ritrovano con un record di 6 vittorie e una sconfitta a condividere a quota 13 il secondo posto alle spalle del Promitheas Patrasso avanti di una lunghezza soltanto per il fatto di aver disputato una gara in più.

Cronaca

I padroni di casa, dopo venti minuti dall’andamento altalenante nel punteggio, sembrano sul finire del terzo quarto prendere il sopravvento volando sul +14 (59-45) grazie a un perentorio break di 26-6. L’impressione non trova riscontri nella realtà. Nell’ultimo periodo, infatti, il Panathinaikos si vede respingere un primo tentativo di rientro ma non il secondo. Un parziale di 18-3 chiuso da una tripla di Kaselakis consente agli ospiti di portarsi al 37’ e 44’’ a condurre per 73-70.

L’Olympiacos resta a contatto con due liberi di Sloukas (72-73). Dall’altra parte Nedovic, prima di uscire per raggiunto limite di falli, trova al 38’ e 18’’ un clamoroso bersaglio dalla lunga distanza (72-76). A spegnere le speranze dei padroni di casa, tornati a meno due con i centri dalla lunetta di Papanikolau (74-76), sono la quarta tripla consecutiva (settima della ripresa) biancoverde a opera di Sant-Roos a sessantasette secondi dal termine e un errore di Dorsey (in serata no) nel successivo attacco

All’Olympiacos non bastano le prestazioni offerte da Moustapha Fall (17 punti, 11 rimbalzi e 35 di valutazione) e di Sasha Vezenkov (19 punti e 10 rimbalzi) per evitare il primo ko interno stagionale. Nel Panathinakos, oltre a Nemanja Nedovic (24 punti con 8/13 dal campo), meritano una citazione particolare Leonida Kaselakis e Howard Sant-Roos.

Basket League greca: Olympiacos-Panathinaikos 76-81 (14-15; 19-21; 26-12; 17-33)

Olympiacos: Wookup 3, Dorsey 7, Fall 17, Vezenkov 19, Papanikolaou 5, Larentzakis 5, Sloukas 10, Martin, Printezis 2, Jean-Charles 4, McKissick 4. All.: Georgios Bartzokas.

Panathinaikos: Perry 3, Meikon 6, Papagiannis 8, Papapetrou 13, White 4, Kavvadas, Kaselakis 11, Nedovic 24, Evans 2, Sand-Ross 10. All.: Dimitris Priftis.