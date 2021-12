Basketball Champions League: l’Hapoel Gerusalemme fa il colpo a Smirne

L’Hapoel Bank Yahav Gerusalemme non si ferma. La formazione diretta da Yotam Halperin, dopo essere riuscita a chiudere a tre la striscia iniziale di sconfitte nella fase a gironi della Basketball Champions League battendo in casa a spese l’Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski, vede salire ulteriormente le sue chance di qualificazione ai play-in della massima competizione europea organizzata della FIBA conseguendo alla “Mustafa Kemal Ataturk Karsiyaka Spor Salon” di Smirne una travolgente affermazione sul Pinar Karsiyaka per 85-65 in un match valido per il quinto turno del gruppo B sin qui dominato dai già qualificati spagnoli del BAXI Manresa. Il secondo successo consecutivo consente alla compagine israeliana di ritrovarsi al secondo posto potendo, a parità di punti (4) con quella turca, vantare un ampio margine nel doppio confronto (+18). Per il Pinar Karsiyaka si tratta del terzo ko di fila.

Cronaca

L’Hapoel Gerusalemme si rende protagonista di un grande avvio di partita. Gli ospiti, attenti in difesa e micidiali nelle conclusioni dalla lunga distanza (16/29 da tre al termine), volano sul +21 (37-16) dopo 4’e 47’’ del secondo periodo. Il Pinar Karsiyaka, trascinato da Tyus e M’Baye, piazza un clamoroso parziale di 19-3 che gli consente di andare al riposo con sole cinque lunghezze di ritardo (35-40).

Alla ripresa del gioco l’Hapoel Gerusalemme, guidata da Obasohan, riallunga sino al +12 (49-37 al 23’ e 04’’). I padroni di casa riescono in apertura di ultimo quarto a toccare il minimo svantaggio (59-62) ma un nuovo break di 9-0 di marca israeliana (59-71 al 33’ e 40’’) spegne definitivamente i sogni di rimonta della formazione di Ufuk Sarica. A livello realizzativo spiccano nell’Hapoel Gerusalemme i 22 punti di Retin Obasohan e i 21 di Jalen Adams. Nel Pinar Karsiyaka merita di essere sottolineata la prova di Alex Tyus (11 punti e 9 rimbalzi).

Basketball Champions League, girone B: i risultati

Prima giornata

Hapoel Bank Yahav Gerusalemme vs Pinar Karsiyaka 84-86

BAXI Manresa vs Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 81-76

Seconda giornata

Pinar Karsiyaka vs Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 80-77

Hapoel Bank Yahav Gerusalemme vs BAXI Manresa 68-73

Terza giornata

Pinar Karsiyaka vs BAXI Manresa 67-72

Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski vs Hapoel Bank Yahav Gerusalemme 76-65

Quarta giornata

BAXI Manresa vs Pinar Karsiyaka 88-69

Hapoel Bank Yahav Gerusalemme vs Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 83-76

Quinta giornata

Pinar Karsiyaka vs Hapoel Bank Yahav Gerusalemme 65-85

Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski vs BAXI Manresa (7 dicembre)

Sesta giornata (22 dicembre)

BAXI Manresa vs Hapoel Bank Yahav Gerusalemme

Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski vs Pinar Karsiyaka

Basketball Champions League, girone B: la classifica

01. BAXI Manresa 8 (4-0)

02. Hapoel Bank Yahav Gerusalemme 4 (2-3)

03. Pinar Karsiyaka 4 (2-3)

04. Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 2 (1-3)