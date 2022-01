Basket, Super League Israele: il Bnei Herzliya piega anche il Maccabi Tel Aviv, biancazzurri al secondo posto

Il Bnei Herzliya prosegue la sua rincorsa al vertice nella Super League israeliana di basket. I biancazzurri allungano a quattro la striscia di successi consecutivi conseguendo davanti al proprio pubblico una convincente affermazione sul Maccabi Tel Aviv per 71-59 nell’atteso recupero del dodicesimo turno. I campioni in carica, tenuti al minimo di punti in questo torneo dall’efficace difesa avversaria, non riescono a dare seguito alla vittoria esterna riportata sabato scorso nel classico israeliano contro la capolista Hapoel Gerusalemme. I giallo-blu, scavalcati al secondo posto dalla sempre più sorprendente compagine diretta da Oren Aharoni, si ritrovano a condividere la terza posizione, oltre che con l’Hapoel Holon, anche con il Galil Elyon impostosi in casa sull’Hapoel Be’er Sheva per 74-66 nel primo dei due posticipi previsti dalla tredicesima giornata.

Cronaca

Il confronto della HaYovel Herzliya vede i padroni di casa guidare costantemente nel punteggio salvo per una quarantina di secondi in avvio di secondo quarto (17-18). Il Maccabi Tel Aviv, dopo essere scivolato anche a meno nove al 23’ (33-42), riesce in chiusura di terza frazione a ridurre il divario a sole due lunghezze (48-50). Il Bnei Herzliya non si scompone. I biancazzurri piazzano in apertura dell’ultima frazione un parziale di 11-3 che gli consente di volare sul 61-51. I sette minuti finali non riservono sorprese. Il Maccabi Tel Aviv finisce per pagare, oltre all’assenza sotto le plance di Ante Zizic, le troppe palle perse (16 contro 8) e la bassa percentuale (5/26) nelle conclusioni dalla lunga distanza.

Nel Bnei Herzliya sono da sottolineare le prestazioni offerte dal centro statunitense Chinanu Onuako (14 punti, 11 rimbalzi, 4 stoppate e 20 di valutazione), dall’ala forte belga Andy Van Vliet (21 punti con 6/6 da due) e dalla guardia tiratrice “stelle e strisce” Chris Babb limitatamente alla ripresa. Nel Maccabi Tel Aviv merita una citazione il centro Roman Sorkin (9 punti e 8 rimbalzi in 17’ d’utilizzo).

Super League Israele: la classifica aggiornata

01. Hapoel Gerusalemme 9-3

02. Bnei Herzliya 8-4

03. Hapoel Holon 8-5

04. Maccabi Tel Aviv 8-5

05. Galil Elyon 8-5

06. Nes Ziona 6-6

07. Hapoel Tel-Aviv 6-6

08. Hapoel Haifa 5-6

09. Hapoel Eilat 5-7

10. Hapoel Be’er Sheva 4-8

11. Gilboa Galil 4-8

12. Maccabi Rishon 2-10