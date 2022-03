Olimpia Milano-Bayern Monaco, streaming LIVE e diretta tv in chiaro? Dove vedere Eurolega

Questa sera, alle ore 20.30, al “Mediolanum Forum” di Milano, si disputerà il match Olimpia Milano-Bayern Monaco, valevole per la 30.a giornata di regular season diEurolega. Prima di scoprire dove vedere Olimpia Milano-Bayern Monaco in diretta tv e streaming, ecco un focus questa sfida.

L’Olimpia Milano è quarta con 42 punti e nell’ultimo turno ha battuto l’ Anadolu Efes; il Bayern Monaco, invece, è ottavo con 35 punti ed è reduce da due sconfitte consecutive contro Olympiacos e Panathinaikos. Le due squadre si sono già affrontate nella gara d’andata, giocata il 26 ottobre 2021, e il match si è concluso con la vittoria dei bavaresi sui meneghini.

Dove vedere Olimpia Milano-Bayern Monaco, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Olimpia Milano-Bayern Monaco, valido per la 30.a giornata della regular season di Eurolega, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204 del satellite) e sarà visibile in streaming sulla stick di Now. Questo match di Eurolega sarà visibile in streaming anche su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita.