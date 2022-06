Basket, Italia-Slovenia: streaming e diretta tv Rai Sport o Sky? Dove vedere amichevole

Questa sera alle ore 20.30 all’Allianz Dome di Trieste si disputerà l’amichevole Italia-Slovenia, che vedrà il debutto sulla panchina azzurra di coach Gianmarco Pozzecco, subentrato a Meo Sacchetti, esonerato lo scorso 31 maggio.

L’avversario sarà di quelli molto duri, visto che gli sloveni di coach Aleksander Sekulic sono campioni d’Europa e posso annoverare tra le loro fila Luka Doncic, la stella Nba dei Dallas Mavericks.

Per gli azzurri sarà un test molto probante in vista degli Europei in programma il prossimo settembre. Queste le parole di Pozzecco alla vigilia della sfida: “Sarà emozionante avvertirò un po’ di pressione davanti a tanti amici e a persone che conosco da sempre. Ai miei ragazzi dirò solo di giocare e divertirsi. Ho già detto loro che la condivisione è la cosa più importante, dobbiamo fare diventare la Nazionale sempre più accessibile alla gente. Abbiamo grande stima per la Slovenia e siamo orgogliosi di pensare che in questo territorio ci sia tanta passione per il basket“.

Dove vedere Italia-Slovenia in tv e streaming

Il match amichevole tra Italia-Slovenia, sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre); per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di Now TV previo abbonamento. La telecronaca sarà a cura di Geri De Rosa con il commento tecnico dell’ex cestista Matteo Soragna.