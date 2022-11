Dove vedere Olimpia Milano-Fenerbahce, Eurolega in streaming e diretta TV?

Questa sera, 24 Novembre, alle ore 20:30 al Mediolanum Forum di Assago si terrà la sfida Olimpia Milano-Fenerbahce valevole per la decima giornata della regular season di Eurolega. Il match sulla carta vede contrapposte la prima forza della competizione contro la squadra più in crisi del momento. Il Fenerbahce attualmente guida la classifica in solitaria con 8 vittorie ed una sola sconfitta. Storia completamente diversa invece per i meneghini che, non vincendo in Eurolega da 5 partite, sprofondano in ultima posizione con 3 vittorie su 9 partite giocate. Proprio nell’ultimo match giocato, archiviato con una sonora sconfitta contro l’Efes (51-80) davanti al proprio pubblico, Coach Ettore Messina ha annunciato che se questo periodo buio dovesse continuare si spoglierebbe personalmente delle proprie cariche.

La partita di Eurolega tra Olimpia Milano-Fenerbahce, con orario di inizio alle ore 20:30, sarà visibile su Sky Sport 1, canale 201 del decoder Sky.

Per gli abbonati Sky la partita sarà visibile anche via streaming con il servizio di Sky Go, scaricabile sui principali appstore per guardare il match sui propri dispositivi mobili. Altra alternativa è NOW TV, piattaforma di streaming Sky, che consente di seguire la partita con l’acquisto di un ticket: per la partita singola, mensile o annuale. Questa opzione è disponibile anche per chi non ha un abbonamento Sky.

Olimpia Milano-Fenerbahce, come tutte le altre sfide di Eurolega, sarà disponibile anche su Eleven Sports. Per vederla basta collegarsi al sito www.elevensports.com, registrarsi ed acquistare uno dei tipi di abbonamento che vi verranno proposti.