Italia-Ucraina, streaming gratis e diretta tv Rai o Sky Sport? Dove vedere Qualificazioni Mondiali basket

Questa sera alle ore 21 al “Modigliani Forum” di Livorno (ultima partita della Nazionale italiana nel lontano 1996 al vecchio Palazzetto di Via Allende), si disputerà il match Italia-Ucraina, valevole per la seconda fase (5.a giornata) delle Qualificazioni ai Mondiali 2023 (gruppo L) di basket, che in classifica vede gli azzurri secondi dietro la Spagna ed entrambe già qualificate per la rassegna iridata.

Gli uomini di Gianmarco Pozzecco hanno come obiettivo quello di finire il raggruppamento al primo posto, ma per farlo dovranno vincere sia stasera, sia domenica a Caceres. Sono dieci i precedenti tra due Nazionali con l’Italia in vantaggio per 8-2 e che ha vinto la gara d’andata giocato a Riga (Lettonia, campo neutro) lo scorso 24 agosto per 97-89.

Questo l’elenco completo dei convocati: Marco Spissu, Niccolò Mannion, Paul Biligha, Diego Flaccadori, Amedeo Tessitori, Giampaolo Ricci, Giordano Bortolani, Riccardo Moraschini, Davide Casarin, Andrea Mezzanotte, Guglielmo Caruso, Mouhamet Rassoul Diouf, Riccardo Visconti, Alessandro Cappelletti, Luca Severini, Tomas Woldetensae.

Dove vedere Italia-Ucraina in tv e streaming

Il match di Qualificazioni Mondiale 2023 tra Italia-Ucraina sarà visibile Sky Sport (canale 257 del decoder); per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento. La telecronaca sarà a cura di Flavio Tranquillo con il commento tecnico dell’ex cestista Davide Pessina.

L’incontro si potrà seguire anche in chiaro su Rai Sport (canale 227 del decoder e 58 del digitale terrestre) e in streaming gratuito su RaiPlay con telecronaca di Maurizio Fanelli e il commento tecnico dell’ex cestista Sandro De Pol.

24 agosto 2022, Ucraina-Italia 89-97: gli highlights