Ungheria-Italia, streaming gratis e diretta TV Rai in chiaro? Dove vedere Qualificazioni EuroBasket 2025

Oggi pomeriggio alle ore 18 alla "Savaria Arena" di Szombathely si disputerà il match Ungheria-Italia, valevole per la seconda giornata del girone di Qualificazione ad EuroBasket 2025 (gruppo B), che si disputerà l’anno prossimo tra Cipro, Lettonia, Polonia e Finlandia, mentre la fase finale si disputerà interamente all'"Arena Riga", in Lettonia.

Nel turno d'esordio la Nazionale magiara è stata sconfitta in Islanda per 70-65, mentre gli azzurri hanno sconfitto la Turchia a Pesaaro con il risultato di 87-80. Sono 22 i precedenti complessivi, con l'Italia in vantaggio per 20-12; l'ultima sfida risale al 22 febbraio 2019 quando a Varese ci fu la vittoria schiacciante per 75-41, che diede l'aritmetica qualificazione ai Mondiali in Cina.

Nel prossimo turno, in programma il prossimo 22 novembre, Melli e compagni sfideranno l'Islanda in casa (sede da stabilire), mentre l'Ungheria sarà impegnata in trasferta contro la Turchia.

Dove vedere Ungheria-Italia in tv e streaming

La sfida tra Ungheria-Italia (domani, ore 18) sarà visibile su Sky Arena (canale 204 del decoder), con telecronaca a cura di Flavio Tranquillo e il commento tecnico dell'ex cestista Davide Pessina. Per gli abbonati alla piattaforma satellitare (da più di un anno) ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Un'altra possibilità è quella di NOW, ossia il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione dell'incontro a coloro che sottoscrivono il "Pacchetto Sport".

Gruppo B, 1.a giornata: Italia-Turchia 87-80, gli highligths