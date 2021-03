EuroCup, dove vedere Virtus Bologna-Joventut Badalona: streaming e diretta tv in chiaro?

Il match Virtus Bologna-Joventut Badalona, valido come andata dei quarti di finale dell’EuroCup 2020/21, si gioca martedì 23 marzo alle ore 20.45 nella Virtus Segafredo Arena di Bologna. Il ritorno si disputerà venerdì 26 marzo alle ore 19 al Palau Olimpic di Badalona. Il quintetto di Aleksandar Djordjevic è reduce dal successo in campionato contro Pesaro e cerca la diciassettesima vittoria consecutiva in Europa. Gli arbitri designati per la sfida sono il trio Jovcic, Gkontas e Ambrosov.

Dove vedere Virtus Bologna-Joventut Badalona EuroCup, streaming gratis e diretta tv Eurosport?

Il match Virtus Bologna-Joventut Badalona sarà visibile in diretta tv su Eurosport 2 HD (canale 211 del decoder Sky) e in diretta streaming su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di abbonamento previste) con collegamento a partire dalle ore 20.35. L’incontro della Virtus Segafredo Arena potrà essere visto sempre in streaming anche su Eurosport.com, dove sarà fruibile la visione utilizzando le stesse credenziali di Eurosport Player. Il match tra la squadra italiana e quella spagnola sarà visibile anche sulla piattaforma DAZN per chi è in possesso dell’abbonamento, sempre sul canale Eurosport. Per chi non avesse la possibilità di vedere l’incontro potrà seguirlo in diretta radiofonica su Nettuno Bologna Uno. Inoltre sarà possibile collegarsi sulla pagina ufficiale Facebook e Twitter della Virtus Bologna per seguire in diretta gli aggiornamenti live del match.