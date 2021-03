CSKA Mosca-Olimpia Milano: streaming e diretta tv Eurosport? Dove vedere Eurolega

Oggi pomeriggio alle ore 18 alla Megasport Arena si disputerà il match CSKA Mosca-Olimpia Milano valevole per la 29.a giornata della regular season di Eurolega; sarà una gara importantissimo visto che entrambe le squadre sono al secondo posto con 36 punti insieme al Bayern Monaco ma con i russi di coach Dīmītrīs Itoudīs che ha una partita da recuperare. Per i lombardi di coach Ettore Messina il test odierno sarà di quelli veramente complicati con il CSKA è primo per punti segnati, rimbalzi catturati, è primo nei rimbalzi offensivi, primo nei falli subiti e di conseguenza nei tiri liberi procurati, anche se nel girone di ritorno ha avuto un calo con sei sconfitte. La scorsa settimana c’è stato il successo molto importante per 69-64 sul campo dello Zalgiris Kaunas, pagato però caro prezzo due giorni dopo in campionato con la sconfitta di misura subita a Trento contro la Dolomiti (61-60 il finale). In queste due partite di Eurolega l’Olimpia si giocherà una fetta importante di stagione visto che la settimana prossima ospiterà la capolista Barcellona (38 punti) al Mediolanum Forum e ci vorrà due grandi prestazioni per uscire dal campo con la vittoria.

I precedenti complessivi sono 19 con un bilancio che recita 13-6 per la squadra moscovita che ha vinto la gara d’andata disputata a Milano lo scorso 30 dicembre, per 91-87 dopo un tempo supplementare; gli arbitri del match saranno il lettone Olegs Latisevs, lo spagnolo Miguel Angel Perez e il polacco Tomasz Trawicki.

Queste le parole di coach Ettore Messina alla vigilia della sfida: “Il CSKA anche se ha perso il suo pivot titolare e dominante, Nikola Milutinov, e come peraltro tutte le squadre ha sofferto di alcuni infortuni, resta per organizzazione societaria, tradizione, la competenza dell’allenatore e dei giocatori, una perenne candidata al titolo di EuroLeague. E’ una partita molto difficile e sappiamo bene, perché è quanto mancato totalmente nella partita di andata, quanto sarà fondamentale il controllo dei rimbalzi oltre che la difesa sui loro eccellenti tiratori“.

Dove vedere CSKA Mosca-Olimpia Milano: 29.a giornata Eurolega

Il match valevole per la 29.a giornata della regular season di Eurolega tra CSKA Mosca-Olimpia Milano con palla a due alle ore 18, non sarà visibile in tv, ma solamente in diretta su Eurosport Player (collegamento ore 17.45), il canale streaming a pagamento di Eurosport dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale.

Per chi non avesse la possibilità di vedere l’incontro, sulla pagina ufficiale Facebook e Twitter dell’Olimpia Milano saranno possibili seguire in diretta gli aggiornamenti live del match.

