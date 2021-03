Olimpia Milano-Barcellona: streaming e diretta tv Eurosport? Dove vedere Eurolega

Domani sera alle ore 20.45 al Mediolanum Forum di Assago (a porte chiuse), Olimpia Milano-Barcellona si affronteranno per la 30.a giornata della regular season di Eurolega; gara importantissima visto che le due squadre sono rispettivamente seconda e prima in classifica dove a dividerle ci sono solamente due punti (42-40) con i lombardi di coach Ettore Messina ad un passo dalla qualificazione ai playoff, a cinque giornate dalla fine delle regular season, dove ricordiamo andranno le prime otto.

Ovviamente l’avversario odierno è di quelli difficili da battere visto anche che la formazione blaugrana di coach Šarūnas Jasikevičius ha perso solamente due delle ultime dodici partite di Eurolega e nell’ultimo turno ha vinto il derby spagnolo sul camp del Real Madrid per 81-76; dal canto suo l’Olimpia la settimana scorsa è riuscita ad espugnare il parquet del CSKA Mosca per 84-76 staccando i russi in classifica che però devono recuperare una gara, ma riuscendo a ribaltare il -4 dell’andata.

Nell’era moderna sono quindici i precedenti tra le due squadre con il Barcellona avanti per 9-6, ma i meneghini conducono per 4-3 al Mediolanum Forum; nel match d’andata giocato in terra iberica, Milano ha perso per 87-71 con un parziale di 27-4 negli ultimi sei minuti di gioco, nonostante la grande prova di Malcolm Delaney, autore di 23 punti (suo season-high) e proprio quest’ultimo non potrà essere disponibile per un intervento di pulizia artroscopica del ginocchio sinistro subita lo scorso 3 marzo e che lo terrà fuori almeno altre due settimane. Gli arbitri dell’incontro saranno il serbo Ilija Belosevic, lo sloveno Damir Javor e il croato Tomislav Hordov.

Dove vedere Olimpia Milano-Barcellona in streaming e diretta tv

Il match valevole per la 30.a giornata di Eurolega tra Olimpia Milano-Barcellona con palla a due domani alle ore 20.45, sarà visibile in diretta tv su Eurosport 2 HD (canale 211 del decoder Sky) e in diretta streaming su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di abbonamento previste) con collegamento a partire dalle ore 20.35.

L’incontro del Mediolanum Forum potrà essere visto sempre in streaming anche su Eurosport.com, dove sarà fruibile la visione utilizzando le stesse credenziali di Eurosport Player.

Il match tra la squadra italiana e quella turca sarà visibile anche sulla piattaforma DAZN per chi è in possesso dell’abbonamento, sempre sul canale Eurosport 2.

Per chi non avesse la possibilità di vedere l’incontro, sulla pagina ufficiale Facebook e Twitter dell’Olimpia Milano saranno possibili seguire in diretta gli aggiornamenti live del match.

