Zalgiris-Olimpia Milano: streaming e diretta tv? Dove vedere Eurolega

Questa sera alle 19 (le 20, orario locale) alla Zalgirio Arena sarà in programma il match tra Zalgiris-Olimpia Milano, valevole la 28.a giornata della regular season di Eurolega; sarà una gara molto importante in chiave playoff con la squadra lituana di coach Martin Schiller si trova al nono posto con 30 punti, mentre i lombardi di coach Ettore Messina sono terzi ma a 34 e dunque sono solo quattro i punti che dividono le due squadre in una classifica molto corta, a sette giornate dalla fine.

Nell’ultimo turno, lo Zalgiris è riuscito ad interrompere la striscia di sette vittorie consecutive dell’ASVEL Villeurbanne vincendo per 85-75, mentre l’Olimpia ha perso in casa contro il Fenerbahce per 100-92 fornendo la peggiore prova difensiva stagionale.

Sono sette i precedenti disputati a Kaunas con i padroni di casa in vantaggio per 5-2; l’ultima gara risale al 28 febbraio 2020 con vittoria lituana per 105-97, mentre i meneghini hanno avuto la meglio nel match d’andata di questa stagione (20 novembre) vincendo al Mediolanum Forum per 98-92 con Kevin Punter grande protagonista con 22 punti.

Gli arbitri della sfida saranno il greco Christos Christodoulou, lo sloveno Milan Nedovic e il polacco Marcin Kowalski.

Dove vedere Zalgiris-Olimpia Milano: 28.a giornata Eurolega

Il match valevole per la 28.a giornata della regular season di Eurolega tra Zalgiris-Olimpia Milano con palla a due alle ore 19, non sarà visibile in tv, ma solamente in diretta su Eurosport Player (collegamento ore 18.45), il canale streaming a pagamento di Eurosport dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale.

Per chi non avesse la possibilità di vedere l’incontro, sulla pagina ufficiale Facebook e Twitter dell’Olimpia Milano saranno possibili seguire in diretta gli aggiornamenti live del match.

Ricordiamo che Eurosport Player è disponibile su PC e Mac tramite Google Chrome (dalla versione 51 in poi), Safari (v.10+) e Firefox (v.52+). Inoltre è disponibile per i seguenti dispositivi:

iPhone, iPad e iPod touch con iOS 11+

Smartphone e tablet con Android 5 o versioni successive

Chromecast

Apple TV

Amazon Fire TV Stick

Xbox One e PS4

Smart TV Samsung con Tizen OS

Nvidia Shield TV con Android 6+