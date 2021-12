Eurolega: stasera Barcellona-Real Madrid, primato in palio

La quattordicesima giornata di Eurolega prevede per stasera (ore 21.00) al Palau Blaugrana un infuocato scontro al vertice tra Barcellona e Real Madrid. Le due grandi rivali di Spagna si presentano al ventinovesimo appuntamento nella massima competizione cestistica continentale appaiate in vetta con un record di 11 vittorie e 2 sconfitte. Nella passata edizione gli azulgrana si assicurarono entrambe le sfide portando il bilancio dei confronti diretti in parità a quota 14. L’unico precedente stagionale è invece favorevole al Real Madrid: il 12 settembre scorso i blancos si presero a San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) una piccola rivincita sul Barça (uscito trionfante dai decisivi duelli per la conquista della Liga ACB e della Coppa del Re) aggiudicandosi, con una rimonta da -19, la Supercoppa nazionale per 88-83.

Come arriva il Barcellona

Nel tredicesimo turno di Eurolega il Barcellona ha allungato a cinque la striscia di vittorie consecutive andando a imporsi in casa dei detentori del titolo dell’Anadolu Efes Istanbul per 95-93 dopo un tempo supplementare. I blaugrana sono però reduci dalla seconda sconfitta in campionato: la compagine diretta da Šarūnas Jasikevičius, come era accaduto a metà novembre contro il Valencia, ha ceduto nuovamente al Palau contro il Saski Baskonia per 91-78. Un ko che è costato la perdita della leadership a livello nazionale proprio in favore dei rivali della capitale battuti in una sola circostanza nelle 12 giornate sin qui disputate.

Come arriva il Real Madrid

Nelle ultime sei esibizioni a livello continentale il Real Madrid ha incamerato altrettanti successi. Il più recente si è rivelato particolarmente sofferto: giovedì scorso la formazione guidata da Pablo Laso sì è, infatti, imposta al WiZink Center sul Maccabi Tel Aviv per 72-70 con un canestro in entrata di Guerschon Yabusele a poco più di tre secondi dal termine dopo aver rimontato uno svantaggio di nove punti alla fine del terzo periodo. Due giorni dopo, nella Liga ACB, il Real Madrid non ha, invece, incontrato grosse difficoltà per avere ragione in trasferta del Saragozza per 86-65.

Formazioni

Il Barcellona privo di Nick Calathes, Alex Abrines e Cory Higgins presenta la novità Dante Exum in regia. Sul fronte opposto Pablo Laso recupera Anthony Randolph ma deve fare a meno di Carlos Alocén, Alberto Abalde e Trey Thompkins.

Arbitri

La direzione di gara di Barcellona-Real Madrid di Eurolega, in programma venerdì 10 dicembre alle ore 21.00 (Eleven Sports in diretta streaming; Sky Sport Arena -canale 204- in differita alle ore 22.00), sarà affidata a Sreten Radovic, Saso Petek e Uros Nikolic.