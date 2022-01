Barcellona-Olimpia Milano, streaming e diretta tv: dove vedere Eurolega

Questa sera alle ore 21 al Palau Blaugrana si disputerà il match Barcellona-Olimpia Milano, valevole per la 20.a giornata di regular season di Eurolega che vede in classifica i blaugrana al primo posto con 30 punti, mentre i meneghini a sesto con 20, ma le due squadre devono recuperare rispettivamente una e tre partite.

Nella gara d’andata giocata al Mediolanum Forum di Assago, le scarpette rosse si imposero per 75-70 con Luigi Datome e Devon Hall miglior marcatori con 17 e 16 punti. Sono ventiquattro i precedenti complessivi con i catalani avanti per 14-10 e con quest’ultimi che hanno vinto l’ultima sfida casalinga, inerente alla stagione di Eurolega 2020-21 con il risultato di 87-71. Gli arbitri della sfida saranno il russo Olegs Latisevs, il portoghese Fernando Rocha e lo sloveno Milan Nedovic.

Dove vedere Barcellona-Olimpia Milano in tv e streaming

Il match valevole per la 20.a giornata della regular season di Eurolega tra Barcellona-Olimpia Milano con palla a due alle ore 21, sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder Sky e 472-482 del digitale terrestre ) e Sky Sport Arena (ch.204) con collegamento a partire dalle ore 20.55.

Una novità importante riguardante questa stagione, è quella che i match in campo europeo dell’Olimpia Milano saranno visibili anche su Eleven Sports che ha acquisito i diritti per trasmettere tutte le partite. Per seguire l’incontro del Mediolanum Forum, bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.com, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento, ovvero quello mensile a 7,99 euro, oppure quello annuale a 69,99 euro.

Eurolega, 4 novembre 2021: Olimpia Milano-Barcellona 75-70, gli highlights