CSKA Mosca-Olimpia Milano, streaming e diretta tv: dove vedere Eurolega

Questa sera alle ore 18 alla Mega Sport Arena di Mosca (Russia) si disputerà il match CSKA Mosca-Olimpia Milano, valevole per la 22.a giornata di regular season di Eurolega che vede in classifica entrambe le squadre con 24 punti, ma con i lombardi che devono recuperare tre gare, mentre i russi due.

Partita da ex per coach Ettore Messina, che con il CSKA ha conquistato sei campionati, due coppe Nazionali e tre VTB United League; nella gara d’andata giocata al Mediolanum Forum lo scorso 30 settembre (prima giornata), l’Olimpia si è imposta per 84-74 grazie ai 17 punti di Shields e Rodriguez. Gli arbitri della sfida saranno lo sloveno Matej Boltauzer, lo spagnolo Benjamin Jimenez e i lituano Gytis Vilius.

Dove vedere CSKA Mosca-Olimpia Milano in tv e streaming

Il match valevole per la 22.a giornata della regular season di Eurolega tra CSKA Mosca-Olimpia Milano con palla a due alle ore 21, sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder Sky e 472-482 del digitale terrestre ) e Sky Sport Arena (ch.204) con collegamento a partire dalle ore 17.55, con telecronaca a cura di Flavio Tranquillo e il commento tecnico dell’ex cestista Davide Pessina.

Una novità importante riguardante questa stagione, è quella che i match in campo europeo dell’Olimpia Milano saranno visibili anche su Eleven Sports che ha acquisito i diritti per trasmettere tutte le partite. Per seguire l’incontro di Eurolega, bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.com, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento, ovvero quello mensile a 7,99 euro, oppure quello annuale a 69,99 euro.

30 settembre 2021, Olimpia Milano-CSKA Mosca 84-74: gli highlights