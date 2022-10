Asvel Villeurbanne-Olimpia Milano: streaming e diretta tv Sky, DAZN o Eleven Sports?

Questa sera alle ore 20 all’Astroballe di Lione si disputerà il match Asvel Villeurbanne-Olimpia Milano, valevole per la prima giornata della regular season di Eurolega, con la squadra di coach Ettore Messina che nella scorsa stagione arrivò fino ai quarti di finale, venendo eliminati dai futuri campioni dell’Anadolu Efes. I francesi di coach T.J. Parker (fratello del Presidente, ex stella dei San Antonio Spurs, Tony) invece sono arrivati desolatamente all’ultimo posto con solo otto vittorie all’attivo (insieme allo Zalgiris).

Sono undici i precedenti complessivi tra le due squadre, con i meneghini avanti per 8-3; l’ultima sfida in terra francese si è disputata nell’ultima giornata di regular season 2021/22 (7 aprile), con l’Olimpia vittoriosa di misura per 81-80.

Dove vedere Asvel Villeurbanne-Olimpia Milano in tv e streaming

Il match di Eurolega (1.a giornata) Asvel Villeurbanne-Olimpia Milano con palla a due alle ore 20, sarà visibile su Sky Sport Arena (canale 204 del decoder Sky): telecronaca a cura di Geri De Rosa e il commento tecnico dell’ex cestista Andrea Meneghin.

Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento, ma anche su NOW TV, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere anche le altre partite attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati che possono registrarsi al servizio.

La sfida di Lione sarà disponibile anche su Eleven Sports che ha acquisito i diritti della massima competizione europea di basket.

Per seguire l’incontro bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.com, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento.

7 aprile 2022, Asvel Villeurbanne-Olimpia Milano 80-81: gli highlights