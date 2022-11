Questa sera venerdì 18 novembre alle 19 torna il grande basket dell’Eurolega con Kaunas-Milano. La squadra di coach Ettore Messina avrà un compito non semplice visto che i padroni di casa hanno vinto sempre gli incontri casalinghi.

Basket Eurolega Kaunas-Olimpia Milano: dove vederla in TV e streaming

Questa sera alle ore 19 ci sarà l’ottava giornata di basket EuroLega che vedrà il match Zalgiris Kaunas-EA7 Emporio Armani Olimpia Milano. La partita sarà visibile in diretta su Sky Sport e in streaming su Eleven Sport. Match non semplice, la squadra lituana ha sempre vinto gli incontri casalinghi quattro i successi su sette match disputati. L’Olimpia Milano in formazione rimaneggiata proverà a opporre resistenza, queste le parole di coach Ettore Messina raccolte sul sito del club: «Stiamo attraversando un momento difficile sia dal punto di vista fisico che tecnico, in cui l’indisponibilità di tanti giocatori perimetrali ci costringe a giocare tanti minuti con tre lunghi in campo. Cercheremo di trovare nella difesa e nei rimbalzi la coesione necessaria per provare a vincere su un campo ovviamente difficile e contro una squadra che sta giocando bene e ha meritato gli ultimi risultati favorevoli». Non saranno del matchdi basket Eurolega Kaunas-Milano Billy Baron ,Shavon Shields, Gigi Datome e Stefano Tonut. Milano al momento si trova in classifica al dodicesimo posto con 4 sconfitte.

Kaunas-Milano: i precedenti

Basket Eurolega Kaunas-Milano, i precedenti tra lo Zalgiris e l’Olimpia parlano di 21 incontri con il vantaggio di Milano di 11-10. In Eurolega regge un equilibrio (8-8) che sarà inevitabilmente spezzato questa sera.