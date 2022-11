Olimpia Milano-Real Madrid, streaming gratis e diretta tv Eleven Sports o Sky?

Questa sera alle ore 20.30 al Mediolanum Forum di Assago si disputerà il match Olimpia Milano-Real Madrid valevole per la sesta giornata della regular season di Eurolega, che vede in classifica i meneghini con 6 punti, mentre i madrileni con 4. Nell’ultimo turno le due squadre hanno perso rispettivamente contro Barcellona (74-56 in trasferta) e Virtus Bologna (95-92 in casa).

Sono 36 i precedenti complessivi che vedono avanti il Real per 25-11; nella scorsa stagione (16 dicembre 2021) il match del “Forum” fu molto equilibrato, vinto alla fine dalla squadra spagnola per 75-73. Gli arbitri della sfida saranno il croato Sreten Radovic, il russo Olegs Latisevs e il polacco Tomasz Trawicki.

Dove vedere Olimpia Milano-Real Madrid in tv e streaming

Il match di Eurolega tra Olimpia Milano-Real Madrid con palla a due alle ore 20.30, sarà visibile su Sky Sport Arena (canale 204 del decoder Sky): telecronaca a cura di Geri De Rosa e il commento tecnico dell’ex cestista Andrea Meneghin.

Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento, ma anche su NOW TV, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere anche le altre partite attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati che possono registrarsi al servizio.

La sfida del “Forum” sarà disponibile anche su Eleven Sports che ha acquisito i diritti della massima competizione europea di basket. Per seguire l’incontro bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.com, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento.

Eurolega 2021/22, Olimpia Milano-Real Madrid 73-75: gli highlights