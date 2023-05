Olympiakos-Real Madrid, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere finale Eurolega

Oggi 21 maggio alle ore 19 alla “Zalgirio Arena” di Kaunas (Lituania) sarà in programma il match Olympiakos-Real Madrid, valevole per la finale di Eurolega, con la squadra vincitrice che sarà proclamata campione d’Europa succedendo ai turchi dell’Anadolu Efes Pilsen che ha vinto le ultime due edizioni della massima competizione europea per club.

Nella stagione regolare la squadra greca ha terminato al primo posto in classifica con 46 punti, mentre quella spagnola al terzo posto con 44 punti, insieme ai connazionali del Barcellona, poi battuti nella semifinale di venerdì scorso per 78-66 con l’Olympiakos che invece hanno avuto la meglio sui francesi del Monaco per 76-62, con un incredibile terzo quarto chiuso per 27-2.

In questa stagione i due incontri di regular season sono state sempre ad appannaggio della squadra del Pireo: a Madrid vittoria per 89-87 (19 ottobre) bissata poi in casa con il risultato di 73-60 (20 gennaio). Gli arbitri dell’ultimo atto di Eurolega saranno lo sloveno Saša Pukl, il lituano Gytis Vilius e il francese Mehdi Difallah.

Dove vedere Olympiakos-Real Madrid in tv e streaming

La finale di Eurolega tra Olympiakos-Real Madrid sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre), con telecronaca a cura della giornalista Geri De Rosa e il commento tecnico dell’ex cestista Andrea Meneghin.

Per gli abbonati di Sky tutti i match saranno a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming il torneo sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.