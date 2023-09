Eurolega, il recap completo del mercato 2023-24

A poco meno di 2 settimane dall'inizio dell'Eurolega, è tempo di riassumere, squadra per squadra, tutti i principali movimenti di mercato in entrata e in uscita che hanno coinvolto le 18 partecipanti della stagione 2023-24. Olimpia Milano e Virtus Bologna protagoniste.

Si avvicina sempre di più la partita d'apertura della stagione 2023-24 di Eurolega, prevista per giovedì 5 ottobre. Le 18 squadre che parteciperanno alla prossima edizione hanno dato vita ad un'estate ricca di colpi di mercato importanti, alcuni in arrivo dalla NBA. Non sono mancati nemmeno i movimenti inversi, ovvero i giocatori che hanno lasciato il vecchio continente per dirigersi oltreoceano: a partire da Sasha Vezenkov, MVP dell'ultima stagione e trascinatore di un Olympiacos arrivato ad un passo dalla gloria europea, ma anche Vasilije Micic, Filip Petrusev e Dante Exum. Ecco dunque com'è cambiata l'Eurolega, squadra per squadra, in vista della prossima stagione.

Le contendenti al titolo

OLYMPIACOS: la squadra del coach of the year 2022-23 Bartzokas ha ammaliato tutti gli appassionati di pallacanestro europea lo scorso anno con un gioco veloce, con pochi palleggi, ma soprattutto efficace. La defezione più pesante è indubbiamente quella già citata di Vezenkov, ma anche quelle di Sloukas, Black e Bolomboy si faranno sentire. A sostituire l'ala grande bulgara è stato preso il figlio d'arte Luke Sikma, che andrà a rafforzare il reparto lunghi insieme a Milutinov. Dal Real Madrid è poi arrivato Nigel Williams-Goss.

REAL MADRID: più partenze che arrivi in questa sessione di mercato per i campioni d'Europa. Oltre al già citato Williams-Goss, i blancos dovranno fronteggiare le partenze di Hanga, Randolph e Cornelie. Dal mercato in entrata è arrivato il solo Campazzo, ma l'essere riusciti a tenere Tavares potrebbe essere stata la mossa più importante.

MONACO: il colpo più importante del mercato di quest'anno è sicuramente quello di Kemba Walker. L'ex All-Star NBA andrà a completare un reparto guardie che vede già giocatori di rilievo come Mike James, Elie Okobo e Jordan Loyd. Sul fronte entrate è arrivato dalla Virtus Jaiteh. L'unica uscita da registrare è quella di Chima Moneke, trasferitosi al Baskonia.

BARCELLONA: il mercato dei blaugrana va promosso a pieni voti: Willy Hernangomez e Jabari Parker sono 2 colpi da 90 e il ritorno di Nnaji, recentemente draftato in NBA, non può che far felice i tifosi. Da non sottovalutare poi gli innesti di Parra, Brizuela e Sergi Martinez per sopperire alle uscite di Sanli, Tobey, Kuric e Higgins. Vedremo se coach Grimau saprà far meglio del neo-esonerato Jasikevicius.

PARTIZAN: la squadra di Zeljko Obradovic è riuscita a trattenere il suo uomo più importante: Kevin Punter. Nonostante le partenze di giocatori che nella passata stagione hanno inciso, come Madar, Lessort, Papapetrou ed Exum, la squadra è migliorata grazie ad arrivi ambiziosi, quali quelli di PJ Dozier, Frank Kaminski, Ponitka e Jaramaz. Anche per il Partizan c'è da sottolineare il ritorno di un giocatore recentemente draftato in NBA, si tratta di Tristan Vukcevic.

PANATHINAIKOS: la squadra greca ha rivoluzionato il proprio organico rispetto alla passata stagione: coach Ataman è la prima novità, ma ci sono anche quelle di Sloukas, Jerian Grant, Vildoza e Kyle Guy tra le guardie. Ali e lunghi hanno visto gli ingressi di Papapetrou, Juancho Hernangomez, Kostas Antetokounmpo e Lessort. Sul fronte partenze si registrano quelle di Papagiannis, Ponitka, Derrick Williams, Nate Wolters e Matt Thomas.

Le insidiatrici

MACCABI: si ripartirà da quanto buono fatto da Lorenzo Brown, Wade Baldwin e compagni. Nonostante le partenze di Hilliard, Poythress e Jerrell Martin, la squadra di Kattash ha preferito la continuità ai grandi nomi e le conferme di Nebo e Dibartolomeo lo testimoniano.

FENERBAHCE: Confermatissimo coach Itoudis, che non avrà più a disposizione Carsen Edwards e Nemanja Bjelica, ma potrà contare su Madar, Raul Neto, Papagiannis e Sanli.

STELLA ROSSA: la squadra di Belgrado sembra aver compiuto un ottimo passo in avanti rispetto alla scorsa stagione in quanto a livello del roster: gli arrivi dall'Italia di Teodosic e Napier sono segnali importanti, che si aggiungono a quelli di Hanga, Bjelica, Simonovic, Tobey e Kuzmic. Occhi puntati sul giovane Nikola Topic, che la scorsa stagione ha infiammato i campi del Next Gen Tournament.

EFES: dopo la delusione dello scorso anno, la squadra turca riparte dalla conferma Larkin e dalle aggiunte di Darius Thompson e Tyrique Jones; tuttavia non sarà facile ereditare i compiti dell'ex MVP Micic e di Chris Singleton.

OLIMPIA MILANO: La stagione europea dai 2 volti conclusa con la mancata qualificazione ai playoffs non ha rispettato le aspettative della società, che quest'anno vuole costruire una squadra competitiva anche in campo internazionale. Non potrebbe essere altrimenti con Nikola Mirotic, giocatore voluto da mezza Europa ma finito alla corte di Ettore Messina, che si va ad aggiungere a Maodo Lo, Diego Flaccadori, Guglielmo Caruso, Alex Poythress e Ismael Kamagate. Tante le partenze, su tutte quella di Gigi Datome, ritiratosi dal basket giocato. Oltre all'ex cestista di Montebelluna, anche Napier, Luwawu-Cabarrot, Mitrou-Long e Deshawn Thomas hanno lasciato la Lombardia.

BAYERN MONACO: I bavaresi cercano riscatto sulle ali dell'entusiasmo del mondiale FIBA vinto dalla Germania di Obst e Bonga. 3 firme top quelle di Carsen Edwards, Serge Ibaka e Leandro Bolmaro, anche Pablo Laso in panchina ha portato una ventata di entusiasmo. Cassius Winston, Paul Zipser e Zylan Cheatham hanno invece abbandonato l'ex squadra di Trinchieri.

Le possibili sorprese

ZALGIRIS: sarà difficile ripetere l'impresa della scorsa stagione, ma la conferma di Brazdeikis è già un buon tassello. Il resto del mosaico è stato completato da Mitrou-long, Brady Manek e Lavrinovicius, i quali hanno rimpiazzato Krivas, Polonara, Isaiah Taylor e Cavanaugh.

BASKONIA: a Niccolò Mannion l'arduo compito di sostituire Darius Thompson al fianco di Markus Howard, da sottolineare ci sono però anche le firme di Moneke e Khalifa Diop. Arturs Kurucs e Hommes invece hanno preso la via opposta del trasferimento.

VALENCIA: la sospresa della prima parte di Eurolega si presenta ai nastri di partenza con uno Stefan Jovic in più e un Brandon Davis che ha fatto vedere buone cose nella passata stagione con l'Olimpia Milano; Prepelic e Dubljevic lasciano la Spagna.

VIRTUS BOLOGNA: non è stato un mercato facile quello virtussino. Dopo il terremoto Scariolo e l'arrivo di Banchi in panchina, la squadra dei nuovi Jaleen Smith, Achille Polonara e Ognjen Dobric è stata affidata all'ex coach della Lettonia. Sarà di Devontae Cacok il compito di sostituire Jaiteh, mentre Dunston prenderà il posto di Bako. Tra le tante dipartite, le più importanti sono state quelle di Teodosic, Ojeleye, Mickey e Weems.

ALBA BERLINO: i golden boys Matteo Spagnolo e Gabriele Procida si apprestano a vivere una stagione importante. Essi condivideranno il campo con Matt Thomas, Sterling Brown e Christ Koumandje, ma non con Jaleen Smith, Luke Sikma e Maodo Lo.

ASVEL: l'ex squadra di Victor Wembanyama perde un'altro giovane in orbita Draft NBA in Zaccharie Risacher, insieme anche a Dee Bost e Yves Pons, ma Nando De Colo e compagni accolgono Frank Jackson, Luwawu-Cabarrot e Mike Scott.