Fenerbahce Beko-Virtus Bologna, dove vedere la gara di Eurolega: Sky, NOW o DAZN? Diretta TV e streaming

Ventitreesimo turno della "Turkish Airlines EuroLeague" 2023/24. Il Fenerbahce Beko di Sarunas Jasikevicius ospita la Virtus Bologna di Luca Banchi. Si gioca giovedì 25 gennaio 2024, ore 18:45 (CET), alla "Ülker Sports Arena" di Istanbul. Diretta TV e live streaming dell'incontro.

EVENTO FENERBAHCE BEKO-VIRTUS BOLOGNA



Turkish Airlines EuroLeague 2023/24

Regular Season LUOGO ISTANBUL



Ülker Sports Arena DATA Giovedì 25 gennaio 2023 ORE 18:45 (CET)

Fenerbahce Beko-Virtus Bologna viene trasmessa su: Sky e DAZN. E' disponibile in:

Fenerbahce Beko-Virtus Bologna, Diretta TV su: Sky Sport Uno [Canale 201 e Canale 472 in Diffusione Terrestre], e su Sky Sport Max [Canale 203] con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Fenerbahce Beko-Virtus Bologna, Diretta TV su: DAZN.

Fenerbahce Beko-Virtus Bologna, Live Streaming su: Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Fenerbahce Beko-Virtus Bologna, Live Streaming su: NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Fenerbahce Beko-Virtus Bologna, Live Streaming su: DAZN, oltre che on demand, mediante l'apposita app su dispositivi mobile o connettendosi al sito internet da PC.

Per tutti i clienti abbonati al servizio, sarà disponibile la connessione accedendo al sito della piattaforma tramite Smart TV o dispositivi mobili (PC, Tablet, Smartphone, Console), con 2 dispositivi diversi contemporaneamente, fino a un massimo di 6.

Canali Diretta TV: Sky Sky Sport Uno

Canale 201



Sky Sport Uno

Canale 472



Sky Sport Max

Canale 203 Diretta TV: DAZN DAZN Live Streaming: Sky Sky Go



skygo.sky.it Live Streaming: NOW NOW



nowtv.it Live Streaming: DAZN DAZN



dazn.com

