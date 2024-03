Olimpia Milano-Fenerbahce, dove vedere la gara di Eurolega: Sky, NOW o DAZN? Diretta TV e streaming

La gara tra queste due squadre sarà valida per il trentunesimo turno dell'edizione 2023/24 dell'Eurolega. l'Olimpia Milano di Ettore Messina affronterà il Fenerbahce di Saras Jasikevicius venerdì 22 marzo 2024 alle ore 20:30, al Mediolanum Forum di Assago.

Olimpia Milano-Fenerbahce, dove vederla? La sfida di Eurolega, valida per il trentunesimo turno della massima competizione cestistica europea, vedrà contrapposta la squadra di Ettore Messina a quella di Saras Jasikevicius. Le due squadre occupano zone di classifica differenti: la squadra di Giorgio Armani è attualmente in 13esima posizione nella graduatoria dell'Eurolega con un record di 13-17, mentre i turchi si trovano quarti, a fronte di un cammino contraddistinto da 19 vittorie e 11 sconfitte in 30 partite disputate fino a questo momento.

L'Olimpia è reduce dalla vittoria di spessore contro il Monaco del neo-top scorer di tutti i tempi in Eurolega Mike James. La partita contro i monegaschi ha interrotto una striscia di 3 sconfitte consecutive ottenute contro Virtus Bologna, Baskonia e Reyer Venezia. Sembra invece incapace di perdere la squadra turca, che da quando ha assunto l'ex playmaker dello Zalgiris Kaunas come allenatore ha cambiato ritmo alla propria stagione. Sono infatti 11 le vittorie consecutive per il Fener tra tutte le competizioni, tra cui anche quelle contro Barcellona e Real Madrid.

Dove vedere Olimpia Milano-Fenerbahce in TV e streaming

La gara di venerdì 22 marzo, la cui palla a due sarà alzata alle 20:30, sarà disponibile sia su Sky, con relative piattaforme di streaming, che su Dazn. Il primo emittente trasmetterà la partita in TV su Sky Sport Uno, ma la visione della stessa sarà appunto disponibile anche attraverso le piattaforme di Sky Go e NOW TV. Per accedere a questi servizi sarà necessario scaricare l'apposita applicazione nel caso dei dispositivi mobili quali smartphone e tablet, mentre da PC basterà l'accesso ai siti ufficiali delle rispettive piattaforme. Anche Dazn trasmetterà la sfida, con il servizio che offrirà in streaming Olimpia Milano-Fenerbahce attraverso la propria applicazione, scaricabile sullo store di smartphone e tablet, e sul proprio sito www.dazn.com.