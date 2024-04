Baskonia-Virtus Bologna, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere play-in Eurolega

Presentazione e come seguire in tv e streaming il match di Eurolega (play-in) che vedrà opposte Baskonia-Virtus Bologna; iprecedenti complessivi sono 15, con gli spagnoli avanti di misura per 8-7. Chi avrà la meglio, nei quarti di finale playoff, sfiderà il Real Madrid.

Questa sera alle ore 20.30 alla “Fernando Buesa Arena” di Vitoria (Spagna) si disputerà il match Baskonia-Virtus Bologna, valevole il match decisivo di play-in di Eurolega. Nella classifica finale di regular season la squadra spagnola è arrivata ottava con 36 punti, mentre la quella felsinea decima con 34 punti e gli incontri di martedì scorso hanno visto la sconfitta del Baskonia contro il Maccabi Tel Aviv (settimo classificato) per 113-85 e il successo della Virtus sul campo dell'Efes Anadolu per 67-64.

Chi avrà la meglio in questa sfida unica, accederà al tabellone dei playoff come ottava e affronterà nei quarti di finale il Real Madrid, dominatore della stagione regolare con 54 punti (la serie al meglio delle cinque partite, comincerà martedì 23 in terra spagnola).

In questa stagione le due squadre si sono affrontate due volte e ci sono state due vittorie in trasferta: il 14 dicembre gli emiliani hanno vinto per 91-81 (14° turno), mentre venerdì scorso, nell'ultima giornata, i baschi si sono imposti per 95-91. I precedenti complessivi sono 15, con il Baskonia avanti di misura per 8-7. Gli arbitri della sfida saranno il serbo Ilija Belosevic, il francese Mehdi Difallah e lo sloveno Milan Nedovic.

Dove vedere Baskonia-Virtus Bologna in tv e streaming

Il match di Eurolega (play-in) Baskonia-Virtus Bologna, sarà visibile su Sky Sport Arena (canale 204 del decoder) con collegamento a partire dalle ore 20.25.

Per gli abbonati di Sky (da più di un anno) la sfida cestistica sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento, ma anche su NOW TV, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere anche le altre partite attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati che possono registrarsi al servizio.

L'incontro di Eurolega si potrà seguire sulla piattaforma DAZN: per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi. Telecronaca di Matteo Gandini e il commento tecnico del coach Simone Pianigiani.

14 dicembre 2023: Baskonia-Virtus Bologna 81-91: gli highlights