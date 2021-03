Dove vedere Los Angeles Lakers-Atlanta Hawks, streaming e diretta tv NBA

Los Angeles Lakers-Atlanta Hawks, il Gallo sfida Lebron. I padroni di casa sono reduci dalla vittoria 116-105 contro gli Charlotte Hornets e con lo score di 28 successi e 13 sconfitte sono secondi nella Western Conference dietro gli Utah Jazz. Nell’ultima gara della striscia di quattro vittorie consecutive ci sono stati 37 punti del solito Lebron James e i 22 punti del tedesco Schroder. Ora arriva il difficile match contro Gallinari e compagni che, dopo aver cambiato allenatore, sono in un momento magico con sette vittorie consecutive. La sfida Los Angeles Lakers-Atlanta Hawks si gioca sabato 20 marzo alle ore 20.30 italiane allo Staples Center di Los Angeles. Nell’unico precedente stagionale tra i due team dello scorso 2 febbraio il quintetto di Vogel si è imposto 107-99 alla Farm Arena di Atlanta. Si preannuncia una serata NBA di grande spettacolo.



Dove vedere Los Angeles Lakers-Atlanta Hawks, streaming gratis e diretta tv in chiaro NBA?

Il match Los Angeles Lakers-Atlanta Hawks sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Sport Uno HD e Sky Sport NBA con la telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina. Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in diretta streaming gratis su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. È possibile vedere la partita in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere una buona connessione. La sfida dello Staples Center sarà visibile anche in replica domenica 21 marzo alle 11, alle 14 e alle ore 18 su Sky Sport NBA.