Dove vedere Utah Jazz-Indiana Pacers, streaming e diretta tv NBA

Il match Utah Jazz-Indiana Pacers, valido per la regular season della NBA 2021, si gioca alle ore 21 italiane nella Vivint Smart Home Arena di Salt Lake City. I padroni di casa sono reduci dalla vittoria 106-96 contro gli Oklahoma City Thunder con Bogdanovic e Mitchell in grande spolvero. La squadra di coach Snyder comanda così la Western Conference con lo score di 41 successi e 14 sconfitte in 55 partite giocate. Gli ospiti sono in ripresa dopo un inizio di stagione difficile e con quattro vittorie nelle ultime cinque sfide sono risaliti fino al nono posto della Eastern Conference, in piena lotta per un posto nei playoff. Nell’unico precedente stagionale tra le due squadre dello scorso 7 febbraio Utah ha sbancato la Bankers Life Fieldhouse di Indianapolis per 103-95.



Dove vedere Utah Jazz-Indiana Pacers, streaming gratis e diretta tv Sky Sport NBA?

Il match Utah Jazz-Indiana Pacers non sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Sport NBA HD. Gli appassionati potranno seguire su Sky Sport Uno HD la sfida Philadelphia 76ers-Los Angeles Clippers con commento live originale (replica sabato ore 11, ore 14 e ore 20 Sky Sport NBA con commento Francesco Bonfardeci e di Matteo Soragna) e Boston Celtics-Charlotte Hornets all’1.30 su Sky Sport NBA HD con commento live originale (differita sabato ore 17 Sky Sport NBA con commento originale).