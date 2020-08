L’assemblea di Lega riunitasi ieri ha preso delle decisioni importanti per la LBA tra cui la promozione di Torino come diciottesima partecipante al massimo campionato e ha stabilito le aventi diritto per le coppe europee.

LA LEGA BASKET HA DECISO: IL CAMPIONATO DI SERIE A PARTIRÀ’ IL 27 SETTEMBRE A 18 SQUADRE

Dopo l’interruzione causa Covid, dove nessuna squadra ha vinto lo scudetto per decisione della federazione, prende forma il campionato 2020-21. Il campionato inizierà il 27 settembre, contrariamente a quello che si vociferava con l’inizio a metà novembre come per gli altri campionati nazionali. Il format sarà a 18 squadre con il ripescaggio della Reale Mutua Torino,(la scorsa stagione in A2 nel girone Ovest) i piemontesi si aggiungono alle 17 squadre dello scorso campionato 2019-20.

ECCO I TEAM CHE HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE ALLE COPPE EUROPEE

Sempre nella riunione tenutasi ieri dalla Lega sono state decisi i team che prenderanno parte alle coppe europee: in EuroLeague l’unica partecipante sarà l’Olimpia Milano, mentre in EuroCup a rappresentare lo stivale ci saranno la Virtus Bologna e la Germani Brescia, in attesa della Reyer Venezia che potrebbe ricevere la wild card. In Champions League a difendere il tricolore avremo l’Happy Casa Brindisi, la Dinamo Sassari e la Fortitudo Bologna, quest’ultima, secondo le ultime voci solo se si dovesse giocare a porte aperte.