Dove vedere Olimpia Milano-Fortitudo Bologna: streaming e diretta tv?

Oggi pomeriggio alle ore 17 al Mediolanum Forum di Assago (a porte chiuse) si disputerà il match Olimpia Milano-Fortitudo Bologna, valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A che torna dopo due domeniche di stop dovute prima alle Final Eight di Coppa Italia e poi gli impegni delle Nazionali. In classifica la squadra meneghina di coach Ettore Messina si trova al primo posto con 30 punti e a +6 dal quartetto delle inseguitrici formate da Brindisi, Sassari, Venezia e Virtus Bologna, mentre quella felsinea di coach Luca Dalmonte è al decimo posto insieme a Reggio Emilia a -2 dalla zona playoff e a +4 sulla quella retrocessione.

Sono 39 i precedenti tra le due squadra in terra lombarda con i padroni di casa in vantaggio per 29-10; nella scorsa stagione questa sfida non si disputò al Mediolanum Forum per lo stop del campionato a causa dell’emergenza Coronavirus. Nella gara d’andata di questo campionato (25 ottobre 2020), c’è stata la vittoria dei biancorossi 82-71: top scorer della gara Aradori (24 punti) e Shields (17 punti; sono invece cinque i precedenti tra i due allenatori che vedono Ettore Messina ancora imbattuto.

Gli arbitri chiamati a dirigere l’incontro saranno Lorenzo Baldini di Firenze, Denny Borgioni di Roma e Mauro Belfiore di Napoli.

Dove vedere Olimpia Milano-Fortitudo Bologna, in tv e streaming

Gli appassionati di basket potranno seguire l’incontro tra Olimpia Milano-Fortitudo Bologna, valevole per la ventesima giornata di campionato con palla a due alle ore 17, in diretta tv su Eurosport 2 HD (canale 211 di Sky) e in diretta streaming su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di di abbonamento previste) con collegamento a partire dalle ore 16.50.

L’incontro potrà essere visto sempre in streaming, anche su Eurosport.com, dove sarà fruibile la visione utilizzando le stesse credenziali di Eurosport.

