Fortitudo Bologna-Olimpia Milano: streaming e diretta tv Discovery + o Eurosport?

Oggi pomeriggio alle ore 18 al PalaDozza si disputerà il match Fortitudo Bologna-Olimpia Milano, valevole per la quinta giornata del campionato di basket Serie A che vede in classifica i meneghini di coach Ettore Messina al primo posto a punteggio pieno (insieme alla Virtus Bologna), mentre i felsinei di coach Antimo Martino in coda con solo due punti in coabitazione con altre cinque squadre.

Sono 43 i precedenti giocati in terra bolognese con i padroni di casa in vantaggio per 22-21; i due club sono stati protagonisti di due finali scudetto: nelle stagioni 1995/96 (Milano vinse la serie 3-1) e in quella 2004/05 (Bologna si prese la rivincita con lo stesso punteggio). L’ultima sfida al PalaDozza è della scorsa stagione, quando il 25 ottobre 2020 l’Olimpia vinse per 82-71.

Gli arbitri della sfida saranno Carmelo Lo Guzzo di Catanzaro, Christian Borgo di Dueville (Vicenza) e Perciavalle di Torino.

Dove vedere Fortitudo Bologna-Olimpia Milano in tv e streaming

Il match tra Fortitudo Bologna-Olimpia Milano (palla a due ore 18), sarà visibile in live streaming per gli abbonati alla piattaforma Discovery+, che per questa stagione detiene i diritti tv dell’intero campionato. Non è prevista la diretta su Eurosport, che farà vedere l’incontro tra Cremona-Brindisi (ore 20).

Stagione 2020-21, Olimpia Milano – Fortitudo Bologna: il record di 21 triple