Dove vedere Virtus Bologna-Unahotels Reggio Emilia, streaming e diretta tv Rai Sport?

Virtus Bologna streaming e diretta tv, le informazioni. Il match Virtus Bologna-Unahotels Reggio Emilia, valido per la ventiquattresima giornata della Lega A di basket, si gioca sabato 26 marzo 2022 alle ore 20.15 nella Virtus Segafredo Arena di Bologna. I padroni di casa sono secondi in classifica con diciotti successi e tre sconfitte ma vincono da sette partite consecutive tra campionato e coppe. I virtussini si sono infatti imposti 81-77 in casa contro la Reyer Venezia con Hackett e Shengelia in grande spolvero. Gli ospiti sono invece quarti in classifica con ben 24 punti e sono reduci dal 85-81 casalingo contro la Dinamo Sassari nell’ultimo turno di campionato con uno strepitoso Strautins che ha totalizzato 17 punti e 10 rimbalzi. Andiamo a vedere come seguire la gara in diretta streaming e tv.

Dove vedere Virtus Bologna-Unahotels Reggio Emilia, streaming gratis e diretta tv Eurosport

Il derby Virtus Bologna-Unahotels Reggio Emilia, valido per la ventiquattresima giornata della massima serie di basket (palla a due alle ore 20.15), sarà visibile in diretta tv su Discovery+, Eurosport 2 HD (canale 211 di Sky) e in streaming su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di di abbonamento previste) con collegamento a partire dalle ore 19.45. L’incontro sarà trasmesso sempre in streaming, anche su Eurosport.com, dove sarà fruibile la visione utilizzando le stesse credenziali di Eurosport. Il match sarà visibile anche sulla piattaforma DAZN per chi è in possesso dell’abbonamento, sempre sul canale Eurosport 2 HD. Gli appassionati non potranno seguirlo in chiaro su Rai Sport.

Highlights ultima gara tra Virtus Segafredo e Unahotels Reggio Emilia