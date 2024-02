Basket, Olimpia Milano: il calendario completo del mese di febbraio

Per l'Olimpia Milano sarà un mese di febbraio molto importante, con le ultime possibilità di raggiungere la zona playoff in Eurolega e per cercare di migliorare la propria posizione in campionato. Impegno molto duro anche quello riguardante le Final Eight di Coppa Italia.

Per l'Olimpia Milano il mese di gennaio è terminato con la brutta sconfitta in Eurolega in trasferta contro il Panathinaikos (79-62 il risultato finale), che ha complicato ancor di più il raggiungimento minimo del decimo posto che vorrebbe dire playoff.

A febbraio la squadra di coach Ettore Messina avrà due impegni probabilmente decisivi, a cominciare da quello di venerdì 2 quando sarà impegnata in Turchia contro l'Anadolu Efes (18 punti, due in meno di Milano) e poi in casa contro la corazzata Real Madrid, che sta dominando la regular season (21 vittorie e 3 sconfitte).

Per quanto riguarda il campionato, i lombardi si trovano al quarto posto con 24 punti, a -2 dalla coppia formata da Bologna-Venezia e -4 dalla capolista Brescia. Sempre i match che attenderanno Melli e compagni: il primo sul parquet di Pistoia, mentre il secondo al "Forum" contro il fanalino di coda Brindisi.

Il mese terminerà con le Final Eight di Coppa Italia, con Milano che affronterà nei quarti di finale, Trentino e nell'eventuale semifinale, la vincente della sfida che vedrà opposte Venezia-Pistoia.

Olimpia Milano, il calendario del mese di febbraio

SERIE A

domenica 4, ore 19: Estra Pistoia-Olimpia

domenica 11, ore 17: Olimpia-Happy Casa Brindisi

EUROLEGA

venerdì 2, ore 18.30: Anadolu Efes-Olimpia

giovedì 8 ore 20.30: Olimpia-Real Madrid

COPPA ITALIA

mercoledì 14, orario da definire: Olimpia-Aquila Trento

sabato 17: eventuale semifinale contro Reyer Venezia o Estra Pistoia

domenica 18: eventuale finale