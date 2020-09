Dove vedere Milan Bodo/Glimt streaming e diretta Tv Europa League

Giovedì 24 settembre, alle ore 20:30, andrà di scena il match valido per il terzo turno di qualificazione ai gironi di Europa League tra Milan Bodo/Glimt. Le due compagini si sfideranno allo Stadio San Siro di Milano, a porte chiuse viste le restrizioni derivanti dall’emergenza coronavirus.

Si tratta della prima gara ufficiale tra Milan Bodo/Glimt. Tuttavia, i rossoneri hanno già sfidato una formazione norvegese in competizioni europee, ci riferiamo al Rosenborg in occasione della Champions League 1996/1997. La squadra di mister Pioli si avvicina all’impegno europeo reduce della bella vittoria in campionato contro il Bologna. Buon esordio stagionale per il Milan, guidato alla vittoria da una doppietta di Zlatan Ibrahimovic. Il Bodo/Glimt dopo 18 giornate sta dominando la Eliteserien (16 vittorie, due pareggi e neanche una sconfitta) con 50 punti, 16 in più rispetto al Molde campione in carica. Il Milan è però imbattuto da 15 partite e farà valere sicuramente il fattore casa. Dove vedere Milan Bodo/Glimt streaming e in diretta Tv?

Milan Bodo/Glimt streaming e diretta Tv Europa League

Milan Bodo/Glimt in programma giovedì 24 settembre alle ore 20:30, gara valida per il terzo turno di qualificazione ai gironi di Europa League, sarà visibile su DAZN. L’offerta della Tv online si caratterizza per un’elevata flessibilità ed è accessibile su smart Tv, PC, smartphone, tablet e console videogiochi. Attiva ora DAZN a 9,99€/mese. Guarda la nostra programmazione sportiva live e on demand.